Von USB-C-Ports, Speicher und Touch ID
MacBook Neo: Technikdetails, die im Datenblatt leicht untergehen
Apple hat das MacBook Neo heute als neuen Einstieg in die MacBook-Welt vorgestellt. Der Fokus lag dabei auf dem auch im iPhone 16 Pro verbauten A18 Pro Chip, dem 13 Zoll großen Liquid Retina Display und dem Startpreis von 699 Euro.
Auf der Produktseite und der zwischenzeitlich veröffentlichten Pressemitteilung Apples stehen mehrere Details, die für potenzielle Käufer relevant sein können, während der ersten Ankündigung heute Nachmittag aber leicht übersehen werden konnten.
Unterschiedliche USB-C-Ports
So sind die beiden USB-C-Anschlüsse nicht gleich ausgestattet. Laut Apple spricht nur ein Port USB 3 (schafft also Datendurchsätze von bis zu 5 Gbps bzw. 625 MB/s) , während der andere nur USB 2-Geschwindigkeiten bietet (also bis zu 480 Mbps bzw. 60 MB/s). Noch wichtiger ist der Zusatz, dass ein externer Monitor ausschließlich USB-3-Port unterstützt wird. Wer also gleichzeitig laden und ein Display anschließen möchte, sollte die Port Belegung im Alltag einplanen.
Für externe Monitore ist maximal eine 4K-Auflösung bei 60 Hz vorgesehen.
Auch beim Arbeitsspeicher wird es konkret. Apple stattet das MacBook Neo lediglich mit 8 GB gemeinsamen Speicher aus. Anders als bei fast allen anderen MacBooks lässt sich diese Ausstattung nicht erweitern.
Der reguläre Speicher im Basis-Modell ist mit 256 GB ebenfalls überschaubar. Hier steht immerhin eine eine Variante mit 512 GB zur Verfügung. Der Aufpreis dafür beträgt 100 Euro und lässt denEndpreis auf 799 Euro steigen.
Touch ID nicht in jeder Variante
Ein weiterer Punkt betrifft die Ausstattung der Tastatur. Touch ID ist nicht automatisch Bestandteil des MacBook Neo, sondern nur bei der Modellvariante mit 512 GB Speicher verbaut. Für Nutzer, die Entsperren per Fingerabdruck sowie Zahlungen mit Apple Pay fest einplanen, ist das eine relevante Einschränkung.
Apple positioniert das Gerät zudem ausdrücklich für Bildungseinrichtungen. Neben dem regulären Einstiegspreis von 699 Euro bietet der Hersteller das MacBook Neo über den Bildungsstore auch günstiger an. In Deutschland startet das Gerät dort bei 599 Euro.
Das MacBook Neo ergänzt Apples kürzlich aktualisierte MacBook-Familie. Parallel hatte das Unternehmen neue MacBook-Air-Modelle mit M5 sowie MacBook-Pro-Varianten mit M5 Pro und M5 Max vorgestellt. Während diese Geräte auf Leistung ausgerichtet sind, richtet sich das Neo vor allem an Nutzer, die ein möglichst günstiges Mac-Notebook für Alltagsaufgaben suchen.
Neues AppleTV 4K kommt wohl doch nicht…schade
ATV und HPs kommen erst mit dem neuen Siri. Macht sonst wenig Sinn
War ja schon öfter hier das Thema , denke nicht das die den groß ankündigen würden. Außer da gibt es wirklich mal eine Riesen Veränderung.
USB 3.0 und 2.0 2015 ruft an
Ich frage mich halt welche workflows auf dem Gerät mit der Zielgruppe schnellere kabelgebundenen Datenraten brauchen sollen.
ifun schreibt im Artikel:
„Noch wichtiger ist der Zusatz, dass ein externer Monitor ausschließlich USB-3-Port unterstützt wird. Wer also gleichzeitig laden und ein Display anschließen möchte, sollte die Port Belegung im Alltag einplanen“
Also für mich liest sich das Zitat so, als ob an den USB C Port entweder das Ladegerät oder ein Bildschirm angeschlossen werden kann. Das wäre in der Tat ungünstig.
Es sind zwei USB-C-Ports. Wenn du einen Monitor anschließen willst und gleichzeitig das MacBook über den anderen USB-Abschluss laden willst, musst du aufpassen, dass du den Monitor an den USB 3 Anschluss packst, weil der 2er nicht genug Datendurchsatz hat und somit ein Monitor an diesem nicht zugelassen wird.
Genau das steht im Artikel.
Besonders die wirklich strunzdumme Platzierung wundert mich. Lade ich das Gerät mute ich ja den hinteren Port und mag ich dann was anstecken, bleibt nur der 2.0.
Hub?
Und warum lädst du nicht über den USB 2er Port? Dann ist der 3er frei für Daten.
Bei aller (berechtigten) Kritik:
Immerhin ist diese leidige Nase (Nodge) nicht dabei.
Das ist hoffentlich der Vorbote der neuen Design-Sprache aller macBooks
Wäre viel cooler wenn man sein iPhone Pro an einen Monitor anschließen würde und das dann macOS bootet
Das wäre in der Tat der Hammer. Kleine Dockingstation, drahtlose Tastatur, drahtlose Touchpad/Maus.
So würde ich mir meinen Arbeitsplatz vorstellen.
Schade, dass das technisch machbare hinter dem wirtschaftlichen Erfolg zurückstecken muss. Jedenfalls bei Apple.
Da du „jedenfalls bei Apple“ schreibst:
Welches Smartphone am Markt kann das denn? Also beim Anschluss an einen Monitor zum Desktop Computer mutieren.
Tatsächlich ging das 2016 schon mit, ich glaube es war irgend ein Windows phone.
Also genau der use case über den ihr euch unterhaltet.
Samsung kann oder konnte das mal
@redbaer
Samsung, Motorola, Google Pixel und Huawei, jeweils mit diversen Modellen.
Am weitesten ist wohl Samsung Dex, seit dem S24 funktioniert das.
Hatte ich mir schon vor Jahren so gewünscht. Wird wohl irgendwann so kommen.
So etwas in der Art wird ganz sicher kommen, denn die Pläne mit iGlasses plus iPhone werden dies zwingend nötig machen. Siehe auch Google. Die Frage ist nur inwieweit Apple das dann auf die Glasses festnageln wird oder vielleicht doch auch auch erlaubt, dass ein iPhone ein macOS bietet sobald es an ein Display angeschlossen wird.
Wenn man zwischen den Zeilen hört, kann man das auch durchaus heraushören; ganz ähnlich wie der Neo vorhersehbar war, da in der letzten Keynote in einem Nebensatz erwähnt wurde, dass die A-Chips problemlos auch macOS können und zack, hier sind wir nun.
Die ganze Vereinheitlichung der jew. Oberflächen durch Liquid Glass ist hier auch ein entsprechender Schritt in die gleiche Richtung. Wie immer denkt Apple hier vermutlich einige Produktgenerationen voraus – ganz wie bei Spatial Audio, dass auch ein Puzzleteile der Vision Pro Entwicklung war…
Ich bin nicht die Zielgruppe für das Neo, aber das gelbe würde ich sofort nehmen.
USB-C Anschluss mit Highspeed USB 2.0 :)) Man könnte denken, es sei Hardware von Temu.
So heißt das offiziell
Es sind bei dem Gerät noch viele Fragen offen die sich in den nächsten Tagen hoffentlich klären werden. Wie ist die Geschwindigkeit mit dem Prozessor, ist Mac OS irgendwie eingeschränkt von der Funktion im Gegensatz zu den M Prozessoren, und vieles mehr.
Ich hab meine Bestellung erstmal storniert und schaue doch erstmal was da für Tests rauskommen. Ansonsten ist das Air mit M4 ne gute Alternative.
Genau so.
Und warum kann ich nicht am usb c 2 laden, wenn am usb c3 ein Monitor hängt? Was spricht dagegen? Ich verstehe es wohl nicht, was der Autor meint – kann mir jemand helfen?
Kannst du doch. Du kannst an beiden USB-C-Ports laden.
Ich hatte ein iPad Pro mit Magic Keyboard und bin vor 6 Monaten auf ein MaBook Air umgestiegen.
Das Neo hätte für meine Bedürfnisse auch völlig ausgereicht.
Nur mal als konträrer Kommentar zum Gemecker, die Zielgruppe macht’s.
Das Video ist schon extrem cool anzuschauen. Sehr geil gemacht.
Für 150€ mehr ein Air mit M4 Chip, 16 GB RAM, 2x Thunderbolt 5, Magsafe und Tastaturbeleuchtung. Der Kauf des Neos zur UVP ist totaler Unsinn. Wenn sich der Marktpreis in ein paar Monaten Richtung 500€ bewegt, wirds interessant, ansonsten bleibt im Markt das Air der klare P/L Sieger.
Die unterschiedlichen USB-C Ports die von außen jedoch nicht unterscheidbar sind finde ich tatsächlich die nervigste Einschränkung. Verständlich das man preislich spart und es mag vielleicht auch sein, das der A18 Chip das nicht unterstützt. Dennoch ist das eine Eigenschaften die ich sonst an den MacBooks immer geschätzt habe. Egal welcher Port ich benutzte, jeder Port hat die gleichen Eigenschaften Aufladen, Thunderbolt, USB, Video Ausgabe.