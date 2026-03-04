MacBook Neo: Technikdetails, die im Datenblatt leicht untergehen

Apple hat das MacBook Neo heute als neuen Einstieg in die MacBook-Welt vorgestellt. Der Fokus lag dabei auf dem auch im iPhone 16 Pro verbauten A18 Pro Chip, dem 13 Zoll großen Liquid Retina Display und dem Startpreis von 699 Euro.

Auf der Produktseite und der zwischenzeitlich veröffentlichten Pressemitteilung Apples stehen mehrere Details, die für potenzielle Käufer relevant sein können, während der ersten Ankündigung heute Nachmittag aber leicht übersehen werden konnten.

Unterschiedliche USB-C-Ports

So sind die beiden USB-C-Anschlüsse nicht gleich ausgestattet. Laut Apple spricht nur ein Port USB 3 (schafft also Datendurchsätze von bis zu 5 Gbps bzw. 625 MB/s) , während der andere nur USB 2-Geschwindigkeiten bietet (also bis zu 480 Mbps bzw. 60 MB/s). Noch wichtiger ist der Zusatz, dass ein externer Monitor ausschließlich USB-3-Port unterstützt wird. Wer also gleichzeitig laden und ein Display anschließen möchte, sollte die Port Belegung im Alltag einplanen.

Für externe Monitore ist maximal eine 4K-Auflösung bei 60 Hz vorgesehen.

Auch beim Arbeitsspeicher wird es konkret. Apple stattet das MacBook Neo lediglich mit 8 GB gemeinsamen Speicher aus. Anders als bei fast allen anderen MacBooks lässt sich diese Ausstattung nicht erweitern.

Der reguläre Speicher im Basis-Modell ist mit 256 GB ebenfalls überschaubar. Hier steht immerhin eine eine Variante mit 512 GB zur Verfügung. Der Aufpreis dafür beträgt 100 Euro und lässt denEndpreis auf 799 Euro steigen.

Touch ID nicht in jeder Variante

Ein weiterer Punkt betrifft die Ausstattung der Tastatur. Touch ID ist nicht automatisch Bestandteil des MacBook Neo, sondern nur bei der Modellvariante mit 512 GB Speicher verbaut. Für Nutzer, die Entsperren per Fingerabdruck sowie Zahlungen mit Apple Pay fest einplanen, ist das eine relevante Einschränkung.

Apple positioniert das Gerät zudem ausdrücklich für Bildungseinrichtungen. Neben dem regulären Einstiegspreis von 699 Euro bietet der Hersteller das MacBook Neo über den Bildungsstore auch günstiger an. In Deutschland startet das Gerät dort bei 599 Euro.

Das MacBook Neo ergänzt Apples kürzlich aktualisierte MacBook-Familie. Parallel hatte das Unternehmen neue MacBook-Air-Modelle mit M5 sowie MacBook-Pro-Varianten mit M5 Pro und M5 Max vorgestellt. Während diese Geräte auf Leistung ausgerichtet sind, richtet sich das Neo vor allem an Nutzer, die ein möglichst günstiges Mac-Notebook für Alltagsaufgaben suchen.