13-Zoll-Display, A18-Chip, ab 699 Euro
MacBook Neo: Apples Einsteiger-Laptop ist da. Das steckt drin.
Apple erweitert seine Notebook-Familie um ein neues Einstiegsmodell. Das MacBook Neo wird ab 699 Euro angeboten und soll den Zugang zur Mac-Plattform günstiger machen. Vorbestellungen laufen bereits, die Auslieferung ist wie bei den anderen kürzlich vorgestellten Apple-Geräten für den 11. März vorgesehen.
Optisch orientiert sich das Gerät an den bekannten MacBook-Designs. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wird in vier Farben angeboten: Silber, Rosa, Zitrus und Indigo. Das Notebook besitzt ein 13 Zoll großes Liquid Retina Display mit 3,6 Millionen Pixeln, einer Helligkeit von bis zu 500 Nits und Unterstützung für eine breite Farbdarstellung.
Eine Besonderheit ist der eingesetzte Prozessor. Anders als beim MacBook Air oder MacBook Pro nutzt Apple hier keinen M-Chip, sondern den A18 Pro. Der Chip stammt aus der iPhone-Familie und ist für alltägliche Aufgaben ausgelegt. Apple nennt unter anderem Webnutzung, Büroarbeit, Videotelefonie und einfache kreative Anwendungen als typische Einsatzbereiche. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an.
Reduzierte Ausstattung, Fokus auf Alltagsaufgaben
Auch bei den Anschlüssen setzt Apple auf eine einfache Ausstattung. Das MacBook Neo bietet zwei USB-C-Ports sowie einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss. Damit liegt das Gerät unterhalb des MacBook Air, das in der aktuellen Generation mit zusätzlichen Funktionen wie MagSafe-Ladeanschluss und weiteren Anschlüssen ausgestattet ist.
Zur weiteren Ausstattung gehören eine 1080p-FaceTime-Kamera, zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und seitlich abstrahlende Lautsprecher mit Unterstützung für räumlichen Klang. Die Tastatur besitzt eine vollständige Funktionsreihe sowie einen integrierten Touch-ID-Sensor, über den sich der Mac entsperren oder Zahlungen bestätigen lassen. Der Touch-ID-Sensor ist jedoch nur im Modell mit 512 GB Speicher für 799 Euro verfügbar.
Apple positioniert das MacBook Neo zudem als Einstieg in die Nutzung von Apple Intelligence. Die integrierten Funktionen sollen unter anderem beim Schreiben, Zusammenfassen von Texten oder bei der Bildbearbeitung helfen. Laut Apple erfolgt ein Teil der Verarbeitung direkt auf dem Gerät, während komplexere Aufgaben über spezielle Cloud-Systeme abgewickelt werden.
Mit dem MacBook Neo ergänzt Apple seine kürzlich erneuerte Mac-Reihe. Erst in dieser Woche hatte Cupertino neue MacBook-Air-Modelle mit M5 sowie aktualisierte MacBook-Pro-Varianten mit M5 Pro und M5 Max vorgestellt.
Schnell schnell? Touch-ID nur bei dem Modell mit 512GB, Basis mit 256 hat keins… mies :(
Apples Beschränkungen immer. Was soll das mit dem TouchID ?
Der Aufpreis mit 100€ ist aber fair.
Und nicht mal der aktuelle Prozessor aus dem iPhone 17 Pro ;)
… ein Apple Notebook mit 512 GB und Touch ID ist also mies. Hmmm
Schauen wir auf die ersten Berichte und entscheiden dann ob es mies ist, gell.
+1
Ich hätte mit 256 GB leben können, aber Touch-ID sollte schon sein.
Ich hoffe darauf, dass in der nächsten Zeit das Air so im Preis fällt, wie das Vorgängermodell. Dann gibt es keinen großen Preisunterschied mehr.
Naja, dann fällt das Neo
Aber auch.
Echt? Apple ist so abgewichst!!!
War klar das die sich diese Sachen überlegen zum upselling.
Naja, erstmal warten wo sich der Straßenpreis einpendelt. Für mich ist das Gerät absolut unsinnig. Aber für Schüler und Personen die damit nur Bürokram machen und nicht mehr als einen externen Monitor benötigen sollte das Gerät ausreichen. Bin gespannt, ob man mit dem Rechner über DisplayLink mehr als einen externen Monitor anschließen kann.
Das Apple solche Geräte zu diesem Preisen rausbringt ist für mich ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft abschwächt.
Mit Apple Watch braucht man kein Touch ID
Komm ich mit 100€ fürs Neo mit Touch ID aber billiger weg, wenn ich keine Watch hab….
Wenn’s denn funktioniert. Bei mir ist die Watch-Erkennungsrate gefühlt nur 80%. Es ist die Unsicherheit ob ’s funktioniert, was nervt. Geht nichts über verbaute Hardware zum entsperren.
Ob das Rosa und NeonGelb nicht irgendwann einen nervt. Momentan finde ich NeonGelb wirklich cool und würde ich mir beim MacBook Air wünschen.
Cool, dass es das Mscbook auch in Silber gibt. Gefällt mir mit der weißen Tastatur sehr gut.
Wo sind die tollen Farben hin? :(
Schade
599€ mit Bildungspreisen ist ein genialer Preis
Da wird sich doch ein M2 oder M4 preislich noch Jahre mehr lohnen
Keine Ahnung, wer sich das Ding kauft, für 100 € mehr kriegt man das MacBook Air mit M4, es macht null Sinn für mich
Wirklich – wenn ich mir die Angebote anschaue, dann nur das MacBook Air mit 256 GByte, und dann stimmt der Absatdna auch nur, wenn du es mit dem Neo mit 512 vergleichst – und den Faktor, dass ja auch der Neo über kurz oder Lang Rabatte bekommt und du den Bildungsrabatt nicht berücksichtigst…. Das Pridult ist eine Absolute Kampfansage und wird den Laptop-Markt in dem Segment echt aufwirbeln.
Du kannst ja nicht apple preis mit straßenpreis vergleichen. Das Neo wird es ja auch in ein paar Monaten günstiger werden.
Die Tastatur ist nicht beleuchtet!!!
Schade, hab gedacht der wäre etwas leichter und kleiner.
Jupp. Ich hätte mir 12″ gewünscht – ich hätte gern einen Nachfolger für mein 12″ MB von anno dazumal. Das war das perfekte „immer dabei“ Gerät.
+1
Aufgeblasenes iPhone mit Tastatur. Restteilverwertung.
So so, ganz tief drin in der Materie…
Jetzt steht dem Mac OS auf dem iPad nichts mehr im Wege ;)
Hoffentlich nicht. Wer das möchte hat die unterschiedlichen Bedienkonzepte nicht verstanden.
Zu dem Preis echt eine Kampfansage – dieses Model wird Schulklassen und Unis erobern. Und mutig, dass Apple bereit ist die eigenen iPad und Mac Air Sales zu kanibalisieren.
Mhhh Air M4 13, bekommst für 899€
Mit Tastaturbeleuchtung, MacSafe Anschluss usw. Deutlich besserer Deal, weil der Preis jetzt noch weiter runtergehen wird.
Die Preise richten sich nicht nach der Leistung sonder nach der Position in der Perlenschnur der Upselling Pfades, für ein paar Euro mehr das nächste Feature in Reichweite.
So wird versucht den Kunden mit günstigen Startpreisen die Angst zu nehmen um ihn dann sanft über dessen Schmerzpunkt hinaus zu seinem maximalen Investment zu treiben.
Sogar noch unter 899 zu haben . Hab vor einem Monat schon 888 bezahlt für das m4 Air . Würde gerne mal den Einkaufspreis für die Händler wissen , dann ist in etwa klar wo der Preis sich hin bewegt für das Neo.
Mhhh Air 13, für 899€.
Ohne Tastaturbeleuchtung ?
Finde den Preis besser als erwartet. Gerade mit Bildungsrabatt. Das Modell wird für viele reichen.
Ich verstehe es nicht, anstelle endlich dem iPad ein MacOS zu geben, wird dieser Schwachsinn „erfunden“. Es ist doch schon alles da warum diese neue Klasse?
Du verstehst es wirklich nicht…
Das wird hoffentlich nie passieren. Ein iPad braucht ein angepasstes OS. Völlig anderes Bedienkonzept.
+1
+ 1
C’mon. Sind doch zwei unterschiedliche Geräteklassen. Dadurch werden auch andere Software- und Eingabekonzepte benötigt
Auch bei der Sicherheit. Bei den Mobilgeräten wird mehr mit sandboxes gearbeitet und die App so noch mehr voneinander getrennt. Betrifft dann auch das Dateisystem usw.
Hat also Gründe weshalb Mac nicht auf dem iPad landet. Manche sind real, manche von Apple vorgeschoben, wie man an der Diskussion um AppStore Apps immer wieder sieht
Damit der Rest teurer werden kann.
Hat es eine beleuchtete Tastatur?
Nein
Nein, damit Schüler sich nicht die Augen verderben- das dürfen erst die Studenten
Das Air ist für alle alltäglichen Nutzer.
Das Pro wie der Name sagt für Pros.
Dieses Gerät setzt bei Schülern, evtl. Studenten, an. Für den Preis grandios.
Da braucht es auch nicht zwingend die TouchID (gäbe es ja trotzdem) und eine beleuchtete Tastatur (Schule und Uni haben Lichter).
Deshalb wird das Ding gut verkauft werden – auch die Größe passt da bombastisch dazu!
13,3 “ Air mit M2 bekommt man gebraucht für 500-600 €.
Selbst Neu für 749 €.
Das Neo hätte mit 512 GB nicht mehr wie 599 € kosten dürfen.
Das iPad Air hat also mehr RAM als ein Mac. Naja als jemand mit einem 8GB RAM Mac finde ich das schon heute knapp .
Keine Sorge ich finde persönlich 16GB für meine Nutzung schon sehr dünn. 16GB sollte 2026 schon das Minimum sein bei. Arbeitsspeicher
Ein brutaler Gegner für das iPad ehrlich gesagt. Das wird das iPad sicher einige Marktanteile kosten.
Eventuell im Schulen usw., Aber das iPad ist denke ich mal leichter zu pflegen und robuster in einer Hülle . Da haben Schulen weniger zu tun mit defekten Tastaturen und anderen Schäden .
Ähm…nein. Ein iPad ist ein iPad. Warum sollte sich jemand einen Mac kaufen wenn er ein iPad will? Der Kauf eines iPads ist eine bewusste Entscheidung und kein Kompromiss weil einem ein Mac zu teuer ist.
Wie ich sehe Klabusterbär verstehst du noch weniger als ich …
Genau so ist es.
Mein Kommentar bezog sich auf Klabusterbär.
Was ein Formfaktor ist weißt du? Ein Tablett ist ein Tablett. Wer ein Tablett will, will bewusst kein Laptop auch wenn es vermeintlich billiger ist. Wer glaubt dass sich jemand statt eines iPad Airs ein MacBook Neo kauft nur weil es billiger ist, glaubt auch dass Zitronenfalter, Zitronen falten.
+1
Genau das und es ist gut so.
iPad Air mit Tastatur ist nicht mehr so attraktiv.
Das Teil hat mit macOS auch Multi User Support.
Ein gutes und cooles Teil für Leute die ihren ersten mobilen Mac wollen!
Ist halt chrome book Konkurrent um die Schulklassen zu bekommen. Für normalos lohnt sich ein air für 900€ tausend mal mehr
Ich hab es mir in Silber bestellt. Für die Uni perfekt.
Warum mein Air M4 für 150€ mehr ?
Weil ich als die zusätzlichen Dinge vom Air nicht benötige.
Da gibt‘s gebraucht zig bessere Angebote.
Muss mich hier sicher nicht rechtfertigen.
Schade, dass auch hier wieder nicht ins Detail gegangen wird – das ist doch einfach nur eine Zusammenfassung der Pressemitteilung? Wichtige Hinweise zur Einordnung fehlen, wie dass die Tastatur nicht beleuchtet ist und das MacBook nur 8 GB RAM hat. Zudem gibt es kein True Tone und das Trackpad unterstützt nicht mal Force Touch. Leider ist das Gewicht auch identisch mit dem Air, obwohl es minimal kleiner ist.
Warum immer nur das Negative sehen? 8 GB reichen locker aus. Ich nutze einen Basis iMac mit 8GB bei der Arbeit. Reicht absolut, Mac kommt nicht ins Schwitzen.
Natürlich muss man Kompromisse eingehen bei dem Preis aber das muss man beim Air auch im Vergleich zum Pro. Nicht für jeden ist alles gleich wichtig. Beleuchtete Tastatur ist ein Muss für viele aber anderen ist es völlig egal.
Also ich weiss nicht….ein Air mit M4, mit mehr RAM und 512 GB im Sale….das würde doch mehr Sinn machen :-) …. Es sei denn das Neo wird im Handel mindestens 150 günstiger.
Ich hab das letzte MacBook Pro Modell vor den M-Chips gekauft und frage mich, ob ein A-Chip nicht ähnlichen Einschränkungen unterliegen wird.
Ähnliche Einschränkungen wie was? Wie dein Intel Prozessor???? Welche wären das?
Ich habe noch ein altes MacBook Air M2 (Basisausstattung) hier. Irgendwie sehe ich keinen Grund auf das neo zu wechseln.
200 Euro mehr als 15 Zoll dann hätte ich es gekauft. Aber 13….. ne danke
Kommt das normale iPad heute auch noch?
Die beleuchtete Tastatur hätte es gerne sein dürfen
Beim 17e sind es von 256gb auf 512 gb 250 € mehr. Hier nur 100 € und touchid dazu. Warum?
Eine Woche neue Apple Produkte.
Hab mich selten so gelangweilt