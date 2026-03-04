MacBook Neo: Apples Einsteiger-Laptop ist da. Das steckt drin.

Apple erweitert seine Notebook-Familie um ein neues Einstiegsmodell. Das MacBook Neo wird ab 699 Euro angeboten und soll den Zugang zur Mac-Plattform günstiger machen. Vorbestellungen laufen bereits, die Auslieferung ist wie bei den anderen kürzlich vorgestellten Apple-Geräten für den 11. März vorgesehen.



Optisch orientiert sich das Gerät an den bekannten MacBook-Designs. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wird in vier Farben angeboten: Silber, Rosa, Zitrus und Indigo. Das Notebook besitzt ein 13 Zoll großes Liquid Retina Display mit 3,6 Millionen Pixeln, einer Helligkeit von bis zu 500 Nits und Unterstützung für eine breite Farbdarstellung.

Eine Besonderheit ist der eingesetzte Prozessor. Anders als beim MacBook Air oder MacBook Pro nutzt Apple hier keinen M-Chip, sondern den A18 Pro. Der Chip stammt aus der iPhone-Familie und ist für alltägliche Aufgaben ausgelegt. Apple nennt unter anderem Webnutzung, Büroarbeit, Videotelefonie und einfache kreative Anwendungen als typische Einsatzbereiche. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an.

Reduzierte Ausstattung, Fokus auf Alltagsaufgaben

Auch bei den Anschlüssen setzt Apple auf eine einfache Ausstattung. Das MacBook Neo bietet zwei USB-C-Ports sowie einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss. Damit liegt das Gerät unterhalb des MacBook Air, das in der aktuellen Generation mit zusätzlichen Funktionen wie MagSafe-Ladeanschluss und weiteren Anschlüssen ausgestattet ist.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 1080p-FaceTime-Kamera, zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und seitlich abstrahlende Lautsprecher mit Unterstützung für räumlichen Klang. Die Tastatur besitzt eine vollständige Funktionsreihe sowie einen integrierten Touch-ID-Sensor, über den sich der Mac entsperren oder Zahlungen bestätigen lassen. Der Touch-ID-Sensor ist jedoch nur im Modell mit 512 GB Speicher für 799 Euro verfügbar.

Apple positioniert das MacBook Neo zudem als Einstieg in die Nutzung von Apple Intelligence. Die integrierten Funktionen sollen unter anderem beim Schreiben, Zusammenfassen von Texten oder bei der Bildbearbeitung helfen. Laut Apple erfolgt ein Teil der Verarbeitung direkt auf dem Gerät, während komplexere Aufgaben über spezielle Cloud-Systeme abgewickelt werden.

Mit dem MacBook Neo ergänzt Apple seine kürzlich erneuerte Mac-Reihe. Erst in dieser Woche hatte Cupertino neue MacBook-Air-Modelle mit M5 sowie aktualisierte MacBook-Pro-Varianten mit M5 Pro und M5 Max vorgestellt.