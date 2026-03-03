Apple hat sein MacBook-Programm aktualisiert und neue Varianten des MacBook Pro und MacBook Air vorgestellt. Das MacBook Pro ist jetzt in neuen, leistungsfähigeren Varianten mit Prozessoren vom Typ M5 Pro und M5 Max erhältlich. Zudem hat der Hersteller nun eine überarbeitete Version des MacBook Air mit einem M5-Prozessor an Bord im Programm.

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max

Im Mittelpunkt der neuen MacBook-Pro-Modelle stehen die neuen Prozessorvarianten M5 Pro und M5 Max. Der damit verbundene Leistungszuwachs soll sich laut Apple vor allem bei rechenintensiven Aufgaben und beim Einsatz lokaler KI-Funktionen zeigen.

Auch beim Massenspeicher legt Apple eine Schippe drauf: Das MacBook Pro startet jetzt mit 1 TB (M5 Pro) beziehungsweise 2 TB (M5 Max). Die SSD solle zudem bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibraten erreichen wie beim Vorgänger. Für drahtlose Verbindungen setzt Apple auf einen neuen Funkchip aus Eigenproduktion, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 unterstützt.

Vorbestellungen des neuen MacBook Pro sind ab morgen möglich. Das 14" MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro und die Variante mit M5 Max ist ab 4.199 Euro erhältlich.

MacBook Air mit M5 ab Werk mit mehr Speicher

Das neue MacBook Air soll sich Apple zufolge dank der verbesserten Rechenleistung durch den M5-Prozessor besonders gut auch für KI-Anwendungen eignen.

Erstmals startet das MacBook Air standardmäßig mit 512 Gigabyte Speicher, optional kann man diese Ausstattung auf bis zu 4 Terabyte erweitern. Der verbaute SSD soll laut Apple schneller als bei den bisherigen Modellen sein. Mit Blick auf drahtlose Verbindungen setzt das Gerät auf einen neuen hauseigenen Chip mit Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.

Das neue MacBook Air wird in Varianten mit 13,6 und 15,3 Zoll angeboten. Zur Ausstattung zählen eine 12-Megapixel-Kamera mit automatischer Bildanpassung, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Vorbestellungen sind ab morgen zu Preisen ab 1.199 Euro möglich, die Auslieferung beginnt am 11. März.