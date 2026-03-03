Mit M5, M5 Pro und M5 Max
Apple stellt neue Modelle des MacBook Pro und MacBook Air vor
Apple hat sein MacBook-Programm aktualisiert und neue Varianten des MacBook Pro und MacBook Air vorgestellt. Das MacBook Pro ist jetzt in neuen, leistungsfähigeren Varianten mit Prozessoren vom Typ M5 Pro und M5 Max erhältlich. Zudem hat der Hersteller nun eine überarbeitete Version des MacBook Air mit einem M5-Prozessor an Bord im Programm.
MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max
Im Mittelpunkt der neuen MacBook-Pro-Modelle stehen die neuen Prozessorvarianten M5 Pro und M5 Max. Der damit verbundene Leistungszuwachs soll sich laut Apple vor allem bei rechenintensiven Aufgaben und beim Einsatz lokaler KI-Funktionen zeigen.
Auch beim Massenspeicher legt Apple eine Schippe drauf: Das MacBook Pro startet jetzt mit 1 TB (M5 Pro) beziehungsweise 2 TB (M5 Max). Die SSD solle zudem bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibraten erreichen wie beim Vorgänger. Für drahtlose Verbindungen setzt Apple auf einen neuen Funkchip aus Eigenproduktion, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 unterstützt.
Vorbestellungen des neuen MacBook Pro sind ab morgen möglich. Das 14" MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro und die Variante mit M5 Max ist ab 4.199 Euro erhältlich.
MacBook Air mit M5 ab Werk mit mehr Speicher
Das neue MacBook Air soll sich Apple zufolge dank der verbesserten Rechenleistung durch den M5-Prozessor besonders gut auch für KI-Anwendungen eignen.
Erstmals startet das MacBook Air standardmäßig mit 512 Gigabyte Speicher, optional kann man diese Ausstattung auf bis zu 4 Terabyte erweitern. Der verbaute SSD soll laut Apple schneller als bei den bisherigen Modellen sein. Mit Blick auf drahtlose Verbindungen setzt das Gerät auf einen neuen hauseigenen Chip mit Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.
Das neue MacBook Air wird in Varianten mit 13,6 und 15,3 Zoll angeboten. Zur Ausstattung zählen eine 12-Megapixel-Kamera mit automatischer Bildanpassung, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Vorbestellungen sind ab morgen zu Preisen ab 1.199 Euro möglich, die Auslieferung beginnt am 11. März.
Zur aktuellen Zeit den Speicher auf 1TB bzw. auf 512GB zu erweitern bei gleichem Preis ist schon ziemlich stark.
Das sind aktuell ziemlich gute Preisleistungs Geräte bei den Speicherpreisen.
Naja, die heutige Speicherpreise sind halt in der jetzigen Generation noch nicht eingepreist. Interessant wird es nächstes Jahr usw.
Spricht entweder dafür, dass Apple schon frühzeitig Speicher gekauft hat.
Oder die Margen sind so hoch, dass man sich das problemlos erlauben kann
Für mich nicht überraschend. 99%+ der Konsumenten weiß nichts über Speicher oder irgendwelche Preise. Es ist schwer einem durchschnittlichen Verbraucher zu vermitteln, dass ein Produkt teurer wird, weil irgendeine Komponente darin knapp oder teuer ist. Hersteller von Komplettsystemen, Laptops etc. müssen wohl meistens in den sauren Apfel beißen.
Das gefällt mir :-). Die Frage ist: Warten auf die Hardwareänderungen bei der nächsten Generation, die angeblich noch dieses Jahr kommen soll?
Es gibt immer eine nächste Generation. Irgendwann muss man sich halt einfach mal entscheiden.
Wenn du nicht kaufen musst, dann lasse es, wenn du kaufen musst, dann kaufe.
Dieses Märchen mit der nächsten Generation noch in diesem Jahr würde ich ganz schnell aus dem Kopf streichen. Das letzte Mal, als Apple innerhalb eines Jahres zwei Modelle eines MacBook Pro veröffentlicht hat, war 2013 mit der Einführung der ersten Retina Displays. Seitdem haben sich Produktzyklen deutlich verlängert.
Diese Generation ist aber keine wirklich neue „Generation“.
Nur neue Chips. Eine neue Generation von Macs wird immer erst im Oktober/November vorgestellt – deshalb wird das wohl so stimmen.
Die Einführung des Retina Display im MacBook Pro war 2012, nicht 2013.
Zudem hat Apple 2023 ein MacBook Pro mit M2 Pro und später im Jahr mit M3 Pro eingeführt.
Mein Lehrer sagte damals: einen Computer kauft man am besten immer erst morgen.
Meins.
Mega… denke das wird nicht mehr lang dauern bis ich meinen Intel Mac aus dem Jahr 2019 ablösen werde
Ziemlich langweiliges Update, nicht mal neue bunte Farben gibt es.
Ändert sich etwas an den Farben? Gibt es wieder Space grey beim Air? ;-)
Oh waoh neue Displays auch
Ich bin zu lange raus aus dem Thema Mac, daher die blöde Frage: „Lohnt“ sich das Upgrade um eine Stufe beim Prozessor bzw. ist es allgemein zu empfehlen oder eher zu vernachlässigen?
Bei mir steht nur surfen, bissl Office und Kleinkram an…
Dafür langt selbst ein M1 MBA.
Studio Display XDR nur 27″ :(
Die ssd mit doppelten Raten – nice.
Krass ist ja der Preis beim MacBook Air 512GB. In 2025 hat das Teil 1749€ gekostet. Jetzt liegt das bei nur noch 1499€. Nicht schlecht, Apple und das meine ich ehrlich so.
1000€ Unterschied zwischen 14 Zoll M5 und 16 Zoll M5 Pro????
Bin mal gespannt wie die Preise fallen beim Air M5 !? Dann werde ich wohl auch zuschlagen!
Das Upgrade des Air klingt ziemlich gut. M5 bringt ls CPU sehr viel zusätzliche Leistung, und mit 512GB SSD werden viele schon in der Basisausstattung auskommen. Bin gespannt, wie schnell auch hier die Preise sinken werden – beim Air M4 war das schon recht schnell weiter unten als die UVP.