Elgato „Wave Next“: Neue Audio-Produktfamilie und neue App vorgestellt

Der Streaming-Zubehörhersteller Elgato hat eine neue Generation seiner Audio-Produkte vorgestellt. Unter dem Namen „Wave Next“ bündelt das Unternehmen mehrere neue Geräte und die überarbeitete Wave-Link-Anwendung zu einer gemeinsamen Plattform für Aufnahme, Bearbeitung und Steuerung von Audio.

Die neue Produktfamilie, der erste Launch seit dem Bürostuhl im vergangenen Herbst, umfasst unter anderem ein aktualisiertes USB-Mikrofon, mehrere Audiointerfaces, eine Erweiterung für das Stream Deck sowie die neue Software Wave Link 3.0.

Die Wave-Serie existiert seit 2020 und richtet sich vor allem an Streamer, Podcaster und andere Anwender, die ihre Audioquellen digital verwalten möchten. Mit der aktuellen Generation verfolgt Elgato das Ziel, Hardware und Software enger miteinander zu verzahnen und typische Arbeitsschritte beim Einrichten von Mikrofonen und Audioquellen zu vereinfachen.

Wave Link 3.0 wird kostenlos angeboten

Zentrale Komponente der Plattform ist die überarbeitete Mixer-App Wave Link 3.0. Sie steht künftig kostenlos für macOS und Windows zur Verfügung und kann mit unterschiedlichen Mikrofonen, Mischpulten oder Audiointerfaces genutzt werden.

Die Anwendung bündelt verschiedene Audioquellen wie Mikrofon, Musik, Chatprogramme oder Spiele in einer Oberfläche. Nutzer können mehrere unabhängige Mixes anlegen. So lässt sich etwa ein anderes Signal an einen Stream senden als an Kopfhörer oder eine Aufnahme. Zusätzlich können pro Kanal Effekte eingesetzt werden, etwa über VST-Plug-ins, die auch aus der Musikproduktion bekannt sind.

Neue Hardware verarbeitet Effekte direkt im Gerät

Parallel zur Software führt Elgato mehrere neue Audiogeräte ein. Dazu zählen das USB-Mikrofon Wave:3 MK.2, das Audiointerface Wave XLR MK.2 sowie eine Dock-Erweiterung für das Stream Deck Plus. Für das zweite Quartal kündigt das Unternehmen außerdem das Interface Wave XLR Pro mit zwei Mikrofoneingängen an.

Alle neuen Geräte nutzen einen speziell entwickelten Signalprozessor. Dieser Chip verarbeitet bestimmte Effekte direkt im Gerät, bevor das Audiosignal an den Computer übertragen wird. Dadurch sollen Verzögerungen reduziert werden, Rechner werden gleichzeitig entlastet.

Zu den integrierten Funktionen gehören etwa Filter zur Entfernung tiefer Frequenzen, ein Kompressor zur Anpassung der Lautstärke sowie eine automatische Pegelsteuerung. Ergänzend können weiterhin Softwareeffekte genutzt werden, die über den Computer berechnet werden.

Die Plattform ist so ausgelegt, dass Anwender mit einem einzelnen Mikrofon beginnen können. Bestandsnutzer können ihre Konfiguration später um weitere Geräte und Steueroberflächen erweitern, ohne die bestehende Einrichtung vollständig neu konfigurieren zu müssen.

Die neuen Geräte Wave:3 MK.2, Wave XLR MK.2, XLR Dock MK.2 und Stream Deck + XL können ab sofort direkt beim Hersteller bestellt werden. Das Audiointerface Wave XLR Pro soll im zweiten Quartal 2026 folgen, während die Software Wave Link 3.0 bereits kostenlos zum Download bereitsteht. ￼