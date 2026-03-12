MacBook Neo: Teardown zeigt ungewöhnlich einfaches Innenleben

Keinen Tag nach dem gestrigen Verkaufsstart des neuen MacBook Neo haben erste Reparaturspezialisten das Gerät bereits vollständig zerlegt. In einem rund sechsminütigen Video zeigt der YouTube-Kanal TECH RE-NU das neue Einsteigermodell von innen und gewährt einen Blick auf den Aufbau des 700-Euro-Gerätes.

Dabei fällt vor allem das sehr kompakte Logicboard auf, das deutlich kleiner ausfällt als bei vielen anderen MacBook-Modellen.

Nach dem Entfernen der Bodenabdeckung wird zunächst die Stromversorgung, anschließend lassen sich mehrere interne Verbindungen lösen, darunter Kabel für Kamera, Display, Tastatur, Mikrofon und Lautsprecher. Sind diese Komponenten getrennt, kann die Hauptplatine mit wenigen Schrauben entfernt werden.

Die Analyse zeigt ein vergleichsweise aufgeräumtes Layout. Viele der zentralen Komponenten sind klar voneinander getrennt und lassen sich einzeln ausbauen. Dazu zählen unter anderem Lautsprecher, Antennen und der Kopfhöreranschluss.

Herz des Neo: Ein klitzekleines Logicboard

Akku und Anschlüsse ohne Klebstoff montiert

Besonders auffällig ist die Art, wie Apple den Akku im MacBook Neo befestigt. Anders als bei vielen anderen Geräten kommt hier kein Klebstoff zum Einsatz. Stattdessen wird der Akku von insgesamt 18 Schrauben gehalten und kann nach deren Entfernung direkt aus dem Gehäuse gehoben werden.

Auch mehrere Anschlüsse sind modular aufgebaut. Die Lautsprecher, der Kopfhöreranschluss und weitere Komponenten lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen. Die Ports sind ebenfalls separat montiert und nicht fest mit dem Logicboard verbunden. Dadurch können einzelne Teile ausgetauscht werden, ohne dass größere Baugruppen ersetzt werden müssen.

Im weiteren Verlauf der Demontage wird auch das Displaymodul ausgebaut. Danach bleiben im Gehäuse im Wesentlichen Akku, Trackpad und wenige weitere Bauteile zurück. Das Trackpad selbst ist teilweise mit Klebematerial fixiert, lässt sich jedoch nach dem Entfernen mehrerer Schrauben ebenfalls lösen.

Am Ende des kurzen Teardowns liegt ein nahezu vollständig demontiertes MacBook Neo vor. Ein Gerät, bei dem Apple auf eine deutlich vereinfachte interne Konstruktion setzt, die sich leichter öffnen und warten lässt als viele frühere Modelle der MacBook-Reihe.