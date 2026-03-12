Empfehlungen aus dem Vorjahr: ASMAX Mini-Kompressoren zum Bestpreis

Hin und wieder landen bei uns Produkte auf dem Schreibtisch, die eigentlich ein Stück weit außerhalb des üblichen Apple-Kosmos liegen. Genau solche Geräte bleiben dann manchmal überraschend lange im Alltagseinsatz. Ein Beispiel dafür war zuletzt die Taschenlampe Wuben X4 Mini, über die wir im vergangenen Dezember berichtet haben.

Die kompakte Lampe hat uns vor allem durch ihre robuste Verarbeitung, den austauschbaren Akku und die vielseitigen Lichtmodi überzeugt und gehört seitdem regelmäßig zur Ausrüstung im Rucksack.

Ein ähnlicher Fall sind die kleinen Akku-Kompressoren von ASMAX. Die Geräte hatten wir bereits im vergangenen Herbst vorgestellt. Seitdem haben wir sie deutlich häufiger genutzt, als ursprünglich gedacht. Ob Fahrradreifen, Kinderwagen, Bälle oder gelegentlich auch Autoreifen. Die kompakten Pumpen kommen immer dann zum Einsatz, wenn irgendwo Luft fehlt.

Entsprechend haben wir uns in letzter Zeit mehrfach gefragt, wie wir zuvor ohne diese Geräte ausgekommen sind.

Wenn Preisaktionen wie die aktuellen Frühlingsangebote starten, schauen wir bei solchen Geräten gerne noch einmal auf die aktuellen Preise. Genau das haben wir jetzt auch bei den ASMAX-Pumpen gemacht. Beide Modelle werden momentan erneut mit deutlichen Rabatten angeboten und erreichen damit ihren bisherigen Tiefstpreis.

Kompakte T30 Mini-Pumpe für Fahrrad und Alltag

Die kleinere der beiden Pumpen ist die bereits vorgestellte T30. Das Gerät misst rund acht mal fünf mal vier Zentimeter und bringt etwa 125 Gramm auf die Waage. Damit passt die Pumpe problemlos in Rucksack, Fahrradtasche oder das Bordwerkzeug.

Über ein kleines Display zeigt die T30 sowohl den aktuellen Reifendruck als auch den Akkustand an. Der Zielwert lässt sich manuell einstellen. Sobald dieser erreicht ist, beendet die Pumpe den Vorgang automatisch. Der maximale Druck liegt bei etwa 120 PSI beziehungsweise rund acht Bar. Geladen wird der integrierte Akku über USB-C.

Mehrere Adapter für unterschiedliche Ventiltypen gehören zum Lieferumfang. Damit lassen sich neben Auto-Fahrradreifen auch Bälle problemlos befüllen.

Größeres Modell mit 7.500 mAh und Zusatzfunktionen

Neben der T30 bietet ASMAX auch ein stärker ausgestattetes Modell mit größerem Akku an. Dieses Gerät arbeitet mit einer Kapazität von 7.500 mAh und kann einen maximalen Druck von bis zu 160 PSI erreichen. Zusätzlich verfügt die Pumpe über voreingestellte Programme für Auto, Motorrad, Fahrrad und Bälle.

Während des Aufpumpens zeigt das integrierte Display sowohl den aktuellen Druck als auch den gewählten Zielwert an. Wird dieser erreicht, stoppt das Gerät automatisch. Der Akku lässt sich außerdem als einfache Powerbank nutzen. Über USB-A oder USB-C können andere Geräte geladen werden. Eine kleine LED-Leuchte ist ebenfalls integriert und kann bei nächtlichen Reparaturen hilfreich sein.

Aktuell werden beide Modelle wieder mit Preisnachlässen angeboten. Die kompakte T30 Mini-Pumpe sowie die größere Variante mit 7.500-mAh-Akku liegen derzeit jeweils bei rund 43 Euro.