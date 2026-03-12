Für MacBook Neo und Co.: Apple veröffentlicht Reparaturhandbücher

Apple hat seine Online-Sammlung offizieller Reparaturanleitungen erneut erweitert. Nach dem gestrigen Verkaufsstart mehrerer neuer Geräte stehen nun auch für diese Modelle entsprechende Dokumente im Self-Service-Reparaturbereich zur Verfügung. Die Handbücher richten sich an Nutzer, die Reparaturen eigenständig durchführen möchten.

Zu den neu aufgenommenen Geräten zählen das iPhone 17e sowie mehrere Varianten des iPad Air mit M4-Chip. Dazu gehören sowohl die 11-Zoll- als auch die 13-Zoll-Versionen mit und ohne Mobilfunkmodul. Auch bei den Macs wurden neue Modelle ergänzt.

Apple stellt nun Reparaturdokumentationen für das MacBook Air mit M5-Prozessor in den Größen 13 und 15 Zoll bereit. Ebenfalls neu aufgenommen wurden das MacBook Neo mit A18-Pro-Chip sowie die aktuellen MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll, die mit M5 Pro oder M5 Max ausgestattet sind.

Schritt für Schritt: Trackpad-Tausch beim MacBook Neo

Darüber hinaus sind nun auch Handbücher für das Studio Display der neuen Generation sowie für das Studio Display XDR verfügbar. Die Dokumente beschreiben unter anderem den Aufbau der Geräte, listen einzelne Komponenten mit ihren Bestellnummern auf und erklären Schritt für Schritt, wie bestimmte Bauteile ausgetauscht werden können.

Ersatzteile sollen später folgen

Für die nun veröffentlichten Gerätegenerationen sind derzeit allerdings noch keine Ersatzteile im Store gelistet. Die Handbücher enthalten jedoch bereits detaillierte Informationen zu den vorgesehenen Bauteilen. Daraus lässt sich ableiten, welche Komponenten später über den Reparaturstore verfügbar sein sollen.

Auf ifun.de hatten wir bereits zuvor darauf hingewiesen, dass Apple seine Reparaturdokumentation zunehmend auch für ältere Geräte erweitert. Neben neueren Mac-Modellen wurden zuletzt auch Handbücher für Geräte aus den Jahren 2020 bis 2022 ergänzt. Die Struktur der Dokumente bleibt dabei weitgehend gleich. Explosionszeichnungen zeigen den Aufbau der Geräte und führen alle austauschbaren Komponenten auf. Ergänzende Schrittanleitungen erläutern den Ausbau einzelner Bauteile und nennen die dafür benötigten Werkzeuge.