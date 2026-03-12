Apple kündigt Jubiläumsaktionen zum 50. Geburtstag an

Inzwischen wird es sich herumgesprochen haben: Apple wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus Anlass des runden Jubiläums hat das Unternehmen heute angekündigt, in den kommenden Wochen verschiedene Aktionen und Beiträge zu veröffentlichen, die sich mit der eigenen Geschichte und der Entwicklung seiner Produkte beschäftigen.

Der Jahrestag fällt auf den 1. April und erinnert an die Gründung des Unternehmens im Jahr 1976.

April 1st marks 50 years of Apple. Thank you to everyone who’s been a part of our journey. https://t.co/ZeB68ok859#Apple50 pic.twitter.com/7cXA0rnM9X — Tim Cook (@tim_cook) March 12, 2026

Apple nutzt das Jubiläum, um auf fünf Jahrzehnte technologischer Entwicklung zurückzublicken. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen vom Hersteller früher Heimcomputer zu einem Anbieter von Smartphones, Computern, Wearables und digitalen Diensten entwickelt. Geräte wie das iPhone, das iPad oder die Apple Watch gehören heute ebenso zum Portfolio wie Kopfhörer und die große Mac-Familie. Parallel dazu hat Apple mit Diensten wie dem App Store, Apple Music, Apple Pay oder iCloud ein eigenes Ökosystem aufgebaut.

Tim Cook verfasst offenen Brief

Zum Jubiläum hat Apple-Chef Tim Cook einen offenen Brief veröffentlicht. Darin erinnert er an die Anfänge des Unternehmens und beschreibt die ursprüngliche Idee, Computer zu einem persönlichen Werkzeug zu machen. Diese Vorstellung sei in den 1970er Jahren ungewöhnlich gewesen, habe jedoch die weitere Entwicklung der Branche mit geprägt.

In seinem Schreiben richtet Cook den Fokus vor allem auf die Menschen, die Apples Geräte und Plattformen nutzen. Viele Anwendungen entstünden erst durch die Kreativität der Nutzer, die mit den Geräten arbeiten, lernen oder eigene Projekte umsetzen. Der Brief würdigt außerdem Entwickler, Mitarbeiter und Partner, die zur Entwicklung der Produkte beigetragen haben.

Rückblick und Ausblick auf kommende Entwicklungen

Im Rahmen der Jubiläumsaktivitäten will Apple sowohl die eigene Geschichte als auch aktuelle Entwicklungen in den Fokus rücken. Dabei geht es unter anderem um neue Softwarefunktionen rund um Apple Intelligence sowie um zukünftige Hardware und Dienste.

Zugleich verweist das Unternehmen auf langfristige Themen wie Datenschutz, Barrierefreiheit und Umweltaspekte, die weiterhin eine Rolle bei der Entwicklung neuer Produkte spielen sollen. Das 50-jährige Bestehen dient Apple damit als Anlass für einen Rückblick auf die Unternehmensgeschichte und für einen Ausblick auf kommende Projekte.