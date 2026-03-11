Verkaufsstart für Neo, Air und Pro: Neue MacBooks ab heute erhältlich

Apple bringt heute mehrere neue MacBook-Modelle in den Handel. Neben aktualisierten Versionen des MacBook Air und MacBook Pro startet auch das neue MacBook Neo in den Verkauf.

Die Geräte waren seit Anfang März vorbestellbar und werden heute ausgeliefert sowie in Apple Stores und bei autorisierten Händlern angeboten.

MacBook Air mit M5

Das überarbeitete MacBook Air erscheint in zwei Größen mit 13,6 und 15,3 Zoll Liquid Retina Display. Im Inneren arbeitet der neue Apple M5 Chip mit einer 10-Core CPU und einer GPU der nächsten Generation.

Neu ist auch die Standardkonfiguration mit 512 GB Speicher. Damit verdoppelt sich die Ausgangskapazität im Vergleich zur vorherigen Generation. Zusätzlich kommt ein schnellerer SSD-Speicher zum Einsatz, der laut Apple deutlich höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bietet.

Das MacBook Air unterstützt WLAN 7 und Bluetooth 6 über einen neuen Apple Funkchip. Hinzu kommen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, Unterstützung für zwei externe Displays und eine 12-Megapixel-Kamera mit Center-Stage-Funktion. Die Batterielaufzeit gibt Apple mit bis zu 18 Stunden an. Das 13-Zoll-Modell startet bei 1.199 Euro, die 15-Zoll-Variante bei 1.499 Euro.

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max

Parallel bringt Apple neue 14- und 16-Zoll-Versionen des MacBook Pro mit den Chips M5 Pro und M5 Max auf den Markt. Beide Varianten richten sich an Nutzer mit anspruchsvollen Arbeitsabläufen wie Softwareentwicklung, Videoproduktion oder lokalen KI-Berechnungen.

Die Chips basieren auf einer neuen Architektur mit bis zu 18 CPU-Kernen und einer GPU, in der ebenfalls Neural Accelerators integriert sind. Dadurch sollen Anwendungen, die große Sprachmodelle oder Bildgenerierung nutzen, deutlich schneller ausgeführt werden können. Apple nennt zudem höhere Bandbreiten beim gemeinsamen Arbeitsspeicher sowie eine bis zu doppelt so schnelle SSD.

Das MacBook Pro bietet weiterhin ein Liquid Retina XDR Display, eine 12-Megapixel-Kamera, ein Sechs-Lautsprecher-System sowie mehrere Anschlüsse, darunter Thunderbolt 5, HDMI und einen SDXC-Kartenleser. Die maximale Batterielaufzeit gibt Apple mit bis zu 24 Stunden an.

Das 14-Zoll-Modell mit M5 Pro startet bei 2.499 Euro. Varianten mit M5 Max beginnen bei 4.199 Euro. Vollausgestattet lässt sich das MacBook Pro für 8.679 Euro ordern.

MacBook Neo für Einsteiger

Mit dem MacBook Neo führt Apple außerdem ein neues Einstiegsgerät ein. Der 13-Zoll-Laptop nutzt einen A18 Pro Chip und setzt auf ein lüfterloses Design. Apple richtet das Gerät vor allem an Nutzer, die den Mac erstmals ausprobieren oder ein günstiges Modell für Alltagstätigkeiten suchen.

Das Notebook besitzt ein 13-Zoll Liquid Retina Display mit 500 Nits Helligkeit, zwei USB-C-Anschlüsse und eine 1080p-Kamera. Hinzu kommen zwei Lautsprecher mit Unterstützung für räumliches Audio sowie das bekannte Magic Keyboard mit großem Multi-Touch-Trackpad.

Mit einem Gewicht von rund 1,2 Kilogramm gehört das MacBook Neo zu den leichtesten Geräten der Reihe. Apple bietet es in den Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus an. Die Batterielaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an.

Der Einstiegspreis liegt bei 699 Euro. Damit ist das MacBook Neo derzeit der günstigste Laptop in Apples Portfolio.