Wimbledon und 100 Filme und Serien
Prime Video: Das sind die Neuzugänge im Juli
Nachdem wir bereits über die bei Netflix geplanten Neuzugänge im Juli berichtet haben, liegen uns jetzt auch Programmerweiterungen für Prime Video im kommenden Monat vor. Die Liste ist diesmal ziemlich umfangreich. Prime-Kunden von Amazon bekommen im Juli gut 100 neue Filme und Serienstaffeln zu sehen.
Wimbledon wieder exklusiv bei Prime Video
Darüber hinaus erinnert Amazon daran, dass das Tennisturnier in Wimbledon auch in diesem Jahr exklusiv auf Prime Video übertragen wird. Der Wettbewerb findet vom 29. Juni bis 12. Juli statt.
Amazon hat sein Expertenteam um weitere bekannte Namen aus der Tennisszene ergänzt. Angelique Kerber soll ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung einsteigen. Neu dabei sind außerdem der frühere Weltranglistenzweite Tommy Haas sowie Davis-Cup-Kapitän Patrick Kühnen, der gleichermaßen als Spieler und Trainer Erfahrung gesammelt hat.
„Elle“, „Ride or Die“ und „Batman“ als Highlights
Zu den Serien-Highlights im kommenden Monat zählt Amazon die neue Original-Produktion „Elle“. In der ab dem 1. Juli verfügbaren ersten Staffel der Prequel-Serie zum Film „Natürlich blond“ wird die Geschichte der Hauptfigur Elle Woods erzählt, bevor sie an die Harvard University kam.
„Ride or Die“ erzählt ab dem 15. Juli von zwei Freundinnen, von denen eine eine Auftragskillerin ist. Als ein Einsatz eskaliert, müssen die beiden quer durch Europa fliehen. Auf ihrem turbulenten Roadtrip werden sie von Ermittlern, Profikillern und Kriminellen verfolgt.
Die zweite Staffel von „Batman: Caped Crusaders“ begleitet dann ab dem 31. Juli Bruce Wayne auf seinem Weg zu Batman. Im Kampf gegen das Verbrechen in Gotham City muss er sich immer neuen Herausforderungen stellen, die ihn persönlich und als maskierten Rächer prägen. Die Handlung verbindet Kriminalfälle, gefährliche Gegner und seine eigene Vergangenheit zu einer modernen Neuinterpretation des Batman-Universums.
Neue Serien bei Prime Video im Juli
Ab 1. Juli
Ab 2. Juli
Ab 3. Juli
Ab 6. Juli
Ab 12. Juli
Ab 13. Juli
Ab 15. Juli
Ab 17. Juli
Ab 18. Juli
Ab 20. Juli
Ab 31. Juli
Neue Filme bei Prime Video im Juli
Ab 1. Juli
- X
- 1984
- Anatevka
- Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe
- Booksmart
- Bottoms
- Bones and All
- Capote
- Das Urteil von Nürnberg
- Der Mann im Mond
- Der Spion
- Die Geschichte der Dienerin
- Die glorreichen Sieben
- Die glorreichen Sieben (2016)
- Drei Amigos!
- Ein Fisch namens Wanda
- Fuze | Exclusive
- Jeepers Creepers: Reborn
- Jujutsu Kaisen 0
- Königin der Wüste
- Landschaft mit unsichtbarer Hand
- Latigo
- Memory – Sein letzter Auftrag
- Queen Bees
- Road House
- Ronin
- Umzingelt
- Leben und Sterben in L.A.
- Viel Lärm um nichts
- Von Löwen und Lämmern
- Zwei Glorreiche Halunken
Ab 2. Juli
Ab 3. Juli
Ab 4. Juli
Ab 5. Juli
Ab 6. Juli
Ab 7. Juli
Ab 9. Juli
Ab 10. Juli
Ab 11. Juli
Ab 12. Juli
Ab 13. Juli
Ab 15. Juli
- Evil Dead Rise
- Final Destination
- Conjuring: Die Heimsuchung
- Meg
- Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen