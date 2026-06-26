Prime Video: Das sind die Neuzugänge im Juli

Nachdem wir bereits über die bei Netflix geplanten Neuzugänge im Juli berichtet haben, liegen uns jetzt auch Programmerweiterungen für Prime Video im kommenden Monat vor. Die Liste ist diesmal ziemlich umfangreich. Prime-Kunden von Amazon bekommen im Juli gut 100 neue Filme und Serienstaffeln zu sehen.

Wimbledon wieder exklusiv bei Prime Video

Darüber hinaus erinnert Amazon daran, dass das Tennisturnier in Wimbledon auch in diesem Jahr exklusiv auf Prime Video übertragen wird. Der Wettbewerb findet vom 29. Juni bis 12. Juli statt.

Amazon hat sein Expertenteam um weitere bekannte Namen aus der Tennisszene ergänzt. Angelique Kerber soll ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung einsteigen. Neu dabei sind außerdem der frühere Weltranglistenzweite Tommy Haas sowie Davis-Cup-Kapitän Patrick Kühnen, der gleichermaßen als Spieler und Trainer Erfahrung gesammelt hat.

„Elle“, „Ride or Die“ und „Batman“ als Highlights

Zu den Serien-Highlights im kommenden Monat zählt Amazon die neue Original-Produktion „Elle“. In der ab dem 1. Juli verfügbaren ersten Staffel der Prequel-Serie zum Film „Natürlich blond“ wird die Geschichte der Hauptfigur Elle Woods erzählt, bevor sie an die Harvard University kam.

„Ride or Die“ erzählt ab dem 15. Juli von zwei Freundinnen, von denen eine eine Auftragskillerin ist. Als ein Einsatz eskaliert, müssen die beiden quer durch Europa fliehen. Auf ihrem turbulenten Roadtrip werden sie von Ermittlern, Profikillern und Kriminellen verfolgt.

Die zweite Staffel von „Batman: Caped Crusaders“ begleitet dann ab dem 31. Juli Bruce Wayne auf seinem Weg zu Batman. Im Kampf gegen das Verbrechen in Gotham City muss er sich immer neuen Herausforderungen stellen, die ihn persönlich und als maskierten Rächer prägen. Die Handlung verbindet Kriminalfälle, gefährliche Gegner und seine eigene Vergangenheit zu einer modernen Neuinterpretation des Batman-Universums.

Neue Serien bei Prime Video im Juli

Ab 1. Juli

Ab 2. Juli

Ab 3. Juli

Ab 6. Juli

Ab 12. Juli

Ab 13. Juli

Ab 15. Juli

Ab 17. Juli

Ab 18. Juli

Ab 20. Juli

Ab 31. Juli

Neue Filme bei Prime Video im Juli

Ab 1. Juli

Ab 2. Juli

Ab 3. Juli

Ab 4. Juli

Ab 5. Juli

Ab 6. Juli

Ab 7. Juli

Ab 9. Juli

Ab 10. Juli

Ab 11. Juli

Ab 12. Juli

Ab 13. Juli

Ab 15. Juli

Ab 16. Juli

Ab 17. Juli

Ab 19. Juli

Ab 20. Juli

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Ab 25. Juli

Ab 26. Juli

Ab 28. Juli

Ab 29. Juli

Ab 30. Juli