Reduzierter Lieferumfang ohne Preisvorteil
Netzteile für Apple-Notebooks muss man jetzt extra kaufen
Früher als erwartet hat Apple in Deutschland kein Notebook mehr im Programm, dem auch gleich ein Netzteil beiliegt. Mit der gestrigen Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Modelle ist der Ladestecker auch aus den Kartons der größten und teuersten Notebooks von Apple verschwunden. Beim MacBook Air war ohnehin schon kein Netzteil mehr dabei und bei dem für heute erwarteten MacBook Neo wird ebenfalls kein Ladestecker im Lieferumfang enthalten sein.
EU-Regelung als Grundlage
Ursprünglich wurde Ende April als Stichtag für diese Umstellung gehandelt. Der Grund dafür liegt allerdings nur teilweise bei Apple. Das Unternehmen legt eine neue EU-Richtlinie zu diesem Thema zu seinen Gunsten aus. Das Gesetz verlangt zwar nicht zwingend, dass die Anbieter Notebooks und ähnliche Geräte nicht mehr mit einem Netzteil ausliefern. Jedoch sollen Kunden die Möglichkeit haben, beim Kauf auf dieses Zubehör zu verzichten.
Bis gestern gab es das MacBook Pro noch inklusive Netzteil bei Apple
Es ist nachvollziehbar, dass Apple seine Notebooks hierzulande nicht in Varianten mit und ohne Netzteil in die Regale stellt. Kritisieren darf man allerdings, dass Apple die Netzteile einspart, ohne dem Käufer einen Preisvorteil zu gewähren oder die Option auf einen günstigen Zusatzkauf zu bieten.
Außerhalb der Europäischen Union liefert Apple seine Notebooks nämlich weiterhin mit einem Netzteil im Karton aus. Dort liegt je nach Ausführung ein Ladeadapter mit 96 oder 140 Watt bei. Im Einzelkauf bezahlt man dafür bei Apple 85 oder sogar 119 Euro.
Apple spart sich das Geld
Apple spart sich hierzulande die Kosten für das teure Zubehör, während die großen MacBook-Modelle gegenüber der Vorgängerversion im Preis gestiegen sind. Das MacBook M5 Pro kostet in der Basisversion 2.499 Euro und damit 100 Euro mehr als der mit einem M4-Prozessor ausgestattete Vorgänger. Beim MacBook Pro M5 Max ist der Basispreis sogar um 700 Euro auf 4.499 Euro gestiegen.
Drittanbieter werden sich über diese Entwicklung freuen. Wer auf das Apple-Logo verzichten kann, bekommt auch bei bekannten Marken deutlich mehr für sein Geld. Für das 140-Watt-Netzteil von Anker bezahlt man beispielsweise gerade 50 Euro weniger als das, was Apple verlangt, hat aber mehr Ladeanschlüsse und eine LED-Leistungsanzeige integriert.
Erbärmlich!
Grundsätzlich ja . Was soll der Hersteller aber machen frag ich mich grade . Jedes Mal das Produkt einmal mit und einmal ohne Ladegerät lagern zum Verkauf ?
Die Umsetzung ist für den Käufer nicht gut und die Vorgabe für den Hersteller nicht . Stelle mir grade vor wie der Verkäufer die Packung meines neuen Gerätes aufreißt um das Ladegerät raus zu nehmen weil ich es nicht will. Sehr komisch
Muss es denn im Karton sein oder darf man keine zwei liefern? Ich verstehe das Argument nicht dass man Verpackungen benötigt.
@martin: Genau das macht doch Apple: Es liefert zwei Kartons. Du musst sie halt nur auch separat bezahlen. Aber auch da sehe ich kein Problem. Das Macbook mit inkludiertem Netzteil wäre wahrscheinlich genau so viel teurer, wie das Netzteil kostet.
Warum erbärmlich? Die Regelung kommt ja erstmal von der EU. In Apple Store wird dir nach Hinzufügen eines MB die Option gelassen, ein Netzteil mitzubestellen. Im Einzelhandel kannst du bei Bedarf ebenso ein Netzteil dazu kaufen. Was wäre die Alternative? Von jedem Modell zwei unterschiedliche Versionen auf Vorrat zu halten?
Immerhin haben sich die SSD Speicher verdoppelt ohne Aufpreis. Wer sagt, dass das fehlende Netzteil nicht einkalkuliert wurde?
Egal wie, wegen des fehlenden Netzteils wird sicher niemand von Kauf Abstand nehmen.
Ich begrüße es, da ich lieber meine eigenen Netzteile verwende und mehr Apple Netzteile zuhause habe als ich im Leben benötigen werde. Mich würde eher ein Wegfall des MagSafe-Kabels stören.
Man könnte natürlich beim Checkout, also dort, wo man dem Kunden sonst jede unnötige Schraube, RAM, Speicher etc. aufschwatzt, einfach ein Gratis-Netzteil anbieten. Aber wir wollen Timmy mal nicht überfordern, ein Klickfeld ohne Preisschild grenzt in dieser Größenordnung schließlich an Raketenwissenschaft. Man darf von so einer Garagenklitsche einfach keine Wunder erwarten.
@Cartman
Das hat nichts mit der EU zu tun, sondern ist allein Apples Entscheidung.
Paulaner: und wer würde den Haken bei „gratis Netzteil“ wieder rausnehmen oder nicht setzen? Und was würde es an der Hauptsächlichen Problematik ändern?
@paulaner: Das Blöde ist, dass das Gratisnetzteil eben im Einkauf nicht gratis ist. Und damit eingepreist Wenn man das optional gratis anbieten würde, dann würden die, die hier jammern, wieder genauso jammern, weil sie ja, wenn sie das Netzteil nicht nehmen, was bezahlen müssen, was sie garnicht brauchen/bekommen.
Ich lade mein MacBook Air seit Beginn nur über USB-C. Ich brauche kein MacSafe. Nervt nur und sieht hässlich aus
Tschuligung.
Inwiefern sieht MagSafe hässlich Ausbildung mich stört eher, dass das USB-C Kabel soweit in die Mitte ragt, während MagSafe nah am Gehäuserand liegt. Warum nervt das Kabel? Spricht es mit dir? Mir hat das Kabel schon einige Male meine Macs gerettet. Sie es weil die Kinder dran kamen, der Hund über das Kabel gestiefelt ist oder ich selbst am Schreibtisch irgendwie hängen geblieben bin.
Du glaubst doch alles, was Apple behauptet, oder?
Ich arbeite seit Jahrzehnten mit Notebooks verschiedener Hersteller und habe beruflich Einblick in viele IT Abteilungen.
Noch nie, ich betone noch nie, ist mir oder meinen Kunden ein Notebook runtergefallen, weil sich jemand am Netzkabel verheddert hat.
MacSafe
Kann ich völlig akzeptieren. Seit Jahren bleiben bei allen Geräten – sei es iPhone, iPad oder MacBook – Kabel und Netzteil bei mir unangetastet in der Box. Habe Kabel und Ladegeräte im Überfluss.
Bin zum Glück schon länger bei Apple und habe somit genug Netzteile vorhanden (selbst 96 Watt). Denke aber auch, dass für 95% doch ein einfaches USB-C-Kabel reicht.
Sind zwar etwas teurer geworden, aber dafür kostet das Upgrade der SSD weniger. Und die Einstiegspreise sind zumindest beim Air besser, da man gleichzeitig mehr Speicher bekommt.
Bei den Amis und überall außerhalb, da liegt das Netzteil übrigens sogar in besserer Ausstattung bei. Also… schon Dank der EU, das wir darauf verzichten. Aber ich denke das sollte kein Problem sein, da gibt es gute/günstige Alternativen.
Hatte Apple-Netzteile sowieso kaum im Einsatz, waren immer das erste, was nach dem Kauf durch eine kompaktere Version ausgetauscht wurde für unterwegs.
Ohne das böse meinen zu wollen – das ist typisch deutsche Berichterstattung. Man sucht förmlich nach dem Haar.
Klar, ihr wollt informieren, aber ein wenig fairer würde das auch gehen.
Jeder Hersteller erhöht gerade Preise – jeder.
Apple macht das auch – mit einem Unterschied. Man bekommt bei Apple auch mehr! Ja, sie kürzen die Einstiegsvariante, man muss also grundsätzlich mehr ausgeben. Aber dafür bekommt man auch mehr Speicherplatz. Und das Upgrade der SSD wird günstiger.
Das ist doch jetzt nichts total schlimmes, im Gegenteil! Außerdem sind das Pro Geräte, die sich an Leute richten, die diese Summen sicherlich gut bezahlen können.
Schön zu sehen, dass Tim sich treu bleibt. Während andere sich mit lästigen Werten herumschlagen, konzentriert er sich uneigennützig auf das Wesentliche: seinen Kontostand. Ein echtes Vorbild für uns alle.
Wie sollen sie es sonst machen?
Einfach im Verkaufsprozeß Fragen, ob ein Adapter gewünscht ist. Wenn ja, wird er kostenfrei beigelegt.
SO sollen sie es sonst machen!
Na zum Glück habe ich eine Schublade voll von USBC 100W Netzteilen.
Hat was von den Geschäften die sich ihre Werbetüten bezahlen lassen.
Ein Hoch auf unseren Vorzeige-Gönner! Schön, dass du uns erklärst, wie die Welt läuft. Wer braucht schon Empathie für Leute ohne prall gefüllte Netzteil-Schubladen, wenn man stattdessen alle sechs Monate mit dem neuesten Spielzeug flexen kann? Dein Ego scheint ja fast so groß zu sein wie dein Konsumdrang. Du bist wirklich der unangefochtene King des Tagess, zumindest in deiner eigenen Blase.
Ist doch aus ökologischen Gründen gut, wenn nicht noch mehr ungenutzte, intakte Ladegeräte im Hausmüll landen. Aber Umwelt ist ja aus modischen Gründen kein Thema mehr.
Dafür gibt’s zum gleichen Preis mehr Speicher etc. Daher verschmerzbar
Der Käufer sollte durch seine Kaufentscheidung deutlich machen, dass sich Apple im Laufe der Jahre zu einem nach Umsatz und Gewinnmaximierung geifernden skrupellosen und verkommenen Konzern gewandelt hat. Tut er aber nicht.
… und die anderen Hersteller werden es genauso nachmachen, sind demzufolge auch nicht besser.
Ist doch auch schon im Mobilphone-Segment auch so ( Samsung hat sich noch über Apple lustig gemacht und „wenige Tage später“ das gleiche Spiel gespielt ( die sind mir eh unsympatisch ).
Na Gott sei Dank! Wenn ich was überhaupt nicht brauchen kann sind es noch mehr sinnlos rumliegende Steckernetzteile.