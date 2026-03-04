Netzteile für Apple-Notebooks muss man jetzt extra kaufen

Früher als erwartet hat Apple in Deutschland kein Notebook mehr im Programm, dem auch gleich ein Netzteil beiliegt. Mit der gestrigen Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Modelle ist der Ladestecker auch aus den Kartons der größten und teuersten Notebooks von Apple verschwunden. Beim MacBook Air war ohnehin schon kein Netzteil mehr dabei und bei dem für heute erwarteten MacBook Neo wird ebenfalls kein Ladestecker im Lieferumfang enthalten sein.

EU-Regelung als Grundlage

Ursprünglich wurde Ende April als Stichtag für diese Umstellung gehandelt. Der Grund dafür liegt allerdings nur teilweise bei Apple. Das Unternehmen legt eine neue EU-Richtlinie zu diesem Thema zu seinen Gunsten aus. Das Gesetz verlangt zwar nicht zwingend, dass die Anbieter Notebooks und ähnliche Geräte nicht mehr mit einem Netzteil ausliefern. Jedoch sollen Kunden die Möglichkeit haben, beim Kauf auf dieses Zubehör zu verzichten.

Bis gestern gab es das MacBook Pro noch inklusive Netzteil bei Apple

Es ist nachvollziehbar, dass Apple seine Notebooks hierzulande nicht in Varianten mit und ohne Netzteil in die Regale stellt. Kritisieren darf man allerdings, dass Apple die Netzteile einspart, ohne dem Käufer einen Preisvorteil zu gewähren oder die Option auf einen günstigen Zusatzkauf zu bieten.

Außerhalb der Europäischen Union liefert Apple seine Notebooks nämlich weiterhin mit einem Netzteil im Karton aus. Dort liegt je nach Ausführung ein Ladeadapter mit 96 oder 140 Watt bei. Im Einzelkauf bezahlt man dafür bei Apple 85 oder sogar 119 Euro.

Apple spart sich das Geld

Apple spart sich hierzulande die Kosten für das teure Zubehör, während die großen MacBook-Modelle gegenüber der Vorgängerversion im Preis gestiegen sind. Das MacBook M5 Pro kostet in der Basisversion 2.499 Euro und damit 100 Euro mehr als der mit einem M4-Prozessor ausgestattete Vorgänger. Beim MacBook Pro M5 Max ist der Basispreis sogar um 700 Euro auf 4.499 Euro gestiegen.

Drittanbieter werden sich über diese Entwicklung freuen. Wer auf das Apple-Logo verzichten kann, bekommt auch bei bekannten Marken deutlich mehr für sein Geld. Für das 140-Watt-Netzteil von Anker bezahlt man beispielsweise gerade 50 Euro weniger als das, was Apple verlangt, hat aber mehr Ladeanschlüsse und eine LED-Leistungsanzeige integriert.