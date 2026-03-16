Einen ersten Blick unter die Haube des neuen MacBook Neo konnten wir bereits in der vergangenen Woche werfen. Die Reparaturspezialisten von iFixit haben nun ihre ausführliche Besprechung des Geräts veröffentlicht. Das Fazit fällt erfreulich positiv aus. Das MacBook Neo ist in den Augen von iFixit dank seiner übersichtlichen Bauweise und gut zugänglichen Komponenten das reparaturfreundlichste Apple-Notebook seit 14 Jahren.

Im Detail könnt ihr euch den Blick ins Innere der Apple-Neuerscheinung im folgenden Video ansehen. Das Gehäuse des Geräts lässt sich nach dem Entfernen von ein paar Schrauben ohne großen Aufwand öffnen. Bauteile wie Akku, Lautsprecher, USB-C-Anschlüsse und Trackpad sind im Inneren vergleichsweise leicht erreichbar.

Auch Anschlüsse und Kabel sind so angeordnet, dass sich einzelne Komponenten mit wenigen Handgriffen ausbauen lassen. Das erleichtert Reparaturen und den Austausch von Teilen.

Akku erstmals verschraubt statt verklebt

Eine auffällige Änderung betrifft den Akku. Anstatt hier wie gewohnt auf Klebestreifen zu setzen, sitzt die Batterie des MacBook Neo in einer verschraubten Halterung. Der Akku lässt sich nach dem Lösen mehrerer Schrauben entfernen.

Möglicherweise denkt Apple hier jedoch weniger an Nutzer und Reparaturdienstleister. Die Neuerung dürfte auch in Vorbereitung auf eine für das kommende Jahr geplante Erweiterung der von der Europäischen Union vorgegebenen Richtlinien zur Reparierbarkeit sein.

Weniger Software-Hürden bei Reparaturen

Überraschend ist zudem, dass Apple die softwareseitigen Beschränkungen beim Einbau von Ersatzteilen offenbar gelockert hat. Laut iFixit wurden nach dem Austausch und der Inbetriebnahme von Teilen im Gegensatz zu älteren Geräten keinerlei Warnmeldungen angezeigt.

Allerdings konnte dies bislang nur im Tausch mit Originalteilen von Apple getestet werden. Ob dies auch bei Drittanbieter-Ersatzteilen funktioniert, bleibt somit abzuwarten.

Verbesserungen mit Einschränkungen

Insgesamt stufen die Reparaturspezialisten das MacBook Neo als vergleichsweise gut reparierbar ein. Insbesondere Teile wie der Akku, Anschlüsse oder das Display ließen sich vergleichsweise leicht austauschen. Gleichzeitig bleiben typische Einschränkungen bestehen, etwa der fest verlötete Speicher oder aufwendige Reparaturen der Tastatur.