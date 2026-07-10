OpenAI stellt seinen erst im vergangenen Herbst eingeführten KI-Browser Atlas wieder ein und verlagert dessen Funktionen auf mehrere neue Angebote rund um ChatGPT. Die Ankündigung ergänzt die gestrige Freigabe von GPT-5.6 und ChatGPT Work.

Im Mittelpunkt steht eine neue Desktop-Anwendung, die offenbar auf der Entwickler-App Codex aufbaut. Die App soll die Standardfunktionen von ChatGPT mit dem neu vorgestellten Assistenzwerkzeug ChatGPT Work und der Programmierhilfe Codex zusammenführen und hat obendrein noch einen Webbrowser integriert.

Träge Desktop-App bündelt mehrere Werkzeuge

Wer Codex bislang nicht verwendet hat, muss sich auf eine deutliche Umstellung einstellen. An die Stelle der bisherigen kompakten Desktop-App tritt eine deutlich umfangreichere und eher träge Anwendung, bei der die klassischen Chat-Funktionen zugunsten von ChatGPT Work und Codex in den Hintergrund treten.

Nach Angaben des für die Browserentwicklung zuständigen OpenAI-Mitarbeiters James Sun sollen künftige Neuentwicklungen aus dem Browserbereich stets direkt in dessen Integration in die Desktop-App einfließen. Zum Start unterstützt der integrierte Browser mehrere Tabs, Downloads, eine Passwortverwaltung mit AutoFill sowie die Anmeldung per Passkeys.

Chrome-Seitenleiste mit ChatGPT

Parallel dazu hat OpenAI eine neue Erweiterung für Google Chrome bereitgestellt. Diese soll den vollen Funktionsumfang von ChatGPT und die Codex-Funktionen in Form einer Seitenleiste direkt in den Browser bereitstellen. Dabei kann die Erweiterung den Inhalt der geöffneten Webseiten berücksichtigen, markierte Textstellen erfassen, Browser-Tabs verwalten und mit lokal verfügbaren Dateien arbeiten.

Mit den Neuerungen will OpenAI die bislang auf mehrere Anwendungen verteilten KI-Funktionen enger zusammenführen und ChatGPT zur zentralen Arbeitsumgebung ausbauen. Unser erster Eindruck der neuen Mac-App fällt allerdings eher verhalten aus.