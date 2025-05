Mac to School: Apples neue Werbevideos für den Mac

Mit drei neuen Videoclips will Apple herausstellen, wie gut sich die eigenen Notebooks für den Einsatz im Bildungsbereich eignen. Die Werbung läutet mit dem Untertitel „Mac to School“ zugleich auch die „Back to School“-Saison ein und dürfte in Kürze von den ersten Angeboten für Schüler und Studenten begleitet werden.

Hierzulande dauert es allerdings noch etwas länger, bis sich die ersten „Back to School“-Angebote im Onlineshop von Apple finden. Im deutschen Apple Store für den Bildungsbereich wird es voraussichtlich ab Mitte Juli wieder Vergünstigungen in Form von kostenlosen oder im Preis reduziertem Zubehör geben, wenn man einen für die Aktion qualifizierten Mac oder ein iPad kauft.

Mac to School – Auf die Schnelle

Zwei der neuen, in düsterem aber humorvollem Stil gehaltenen Werbespots von Apple sind auch offiziell in Deutschland verfügbar. Das Video mit dem Titel „Auf die Schnelle“ stellt die Möglichkeit, große Dateien mithilfe von AirDrop schnell von einem Gerät aufs andere zu übertragen, in den Vordergrund.

Mac to School – Auf den Punkt

Mit „Auf den Punkt“ hat Apple ein weiteres neues Werbevideo direkt in einer Deutsch lokalisierten Version veröffentlicht. Hier geht es darum, dass man mit den Schreibwerkzeugen von „Apple Intelligence“ auch die Möglichkeit hat, eine kompakte Zusammenfassung von längeren Texten zu erhalten.

Mac to School – Mirrored

Das dritte neue Mac-Werbevideo von Apple trägt den Namen „Mirrored“ und wurde in Deutschland nicht veröffentlicht. Der Grund hierfür liegt darin, dass die im Video beworbene Möglichkeit, das die hier beworbene Funktion „iPhone-Synchronisierung“ in Deutschland nicht verfügbar ist. Als Grund für das Ausbleiben der Möglichkeit, den Bildschirm des iPhone auf dem Mac zu sehen und das Gerät von dort aus auch zu bedienen, hat Apple regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit den europäischen Wettbewerbsregeln genannt.

Wer sich einen Überblick über den aktuellen Leistungsumfang von „Apple Intelligence“ verschaffen will, schaut sich am besten das dazu kürzlich von Apple veröffentlichte Video „Hands on with Apple Intelligence“ an.