ChatGPT-Recherche: PDF-Export und höhere Kontingente für Deep Research

Der KI-Konzern OpenAI hat seine ChatGPT-Plattform um eine Exportmöglichkeit für sogenannte „Deep Research Reports“ erweitert. Nutzerinnen und Nutzer der kostenpflichtigen Tarife Plus, Team und Pro können die ausführlichen Rechercheberichte ab sofort direkt als formatierte PDF-Dateien herunterladen.

Der Export funktioniert sowohl für neu erstellte als auch für ältere Berichte. Die PDFs beinhalten neben dem Text auch Tabellen, eingebettete Bilder und klickbare Quellenverweise. Aktiviert wird die Funktion über das Teilen-Menü, das nun eine Option „Download as PDF“ enthält. Eine Ausweitung auf Enterprise- und Education-Zugänge ist angekündigt, aber noch nicht verfügbar.

Mit der neuen Funktion reagiert OpenAI auf wiederkehrende Kritik aus der Nutzerschaft. Vor allem Anwender, die ChatGPT für berufliche oder akademische Zwecke einsetzen, hatten die fehlende Exportoption beanstandet. Teilweise wurden bislang externe Dienste genutzt, um die Inhalte in PDF-Form zu bringen.

Bei Deep Research handelt es sich um eine erweiterte Recherchefunktion, die auf dem OpenAI-Modell „o3“ basiert. Dabei werden komplexe Fragestellungen durch eine mehrstufige Analyse öffentlicher Webquellen beantwortet.

Die KI sucht dabei selbstständig nach relevanten Informationen, liest Inhalte aus unterschiedlichen Quellen ein und erstellt auf dieser Basis ausführlich dokumentierte Berichte mit Quellenangaben. Der Dienst richtet sich an Nutzer, die Wert auf fundierte, nachvollziehbare Ergebnisse legen – etwa in Bereichen wie Wissenschaft, Marktanalyse oder Technik.

Im Zuge der Erweiterungen hat OpenAI auch die monatlichen Nutzungslimits für Deep Research angepasst. Plus-, Team-, Enterprise- und Education-Abos beinhalten künftig jeweils 25 Rechercheabfragen pro Monat.

Pro-Abonnenten können bis zu 250 Recherchen durchführen – mehr als doppelt so viele wie bisher. Wird dieses Kontingent überschritten, greift automatisch eine abgespeckte Variante der Funktion mit reduziertem Umfang. Die Umstellung erfolgt automatisch, ohne dass Nutzer aktiv eingreifen müssen.

ChatGPT users have access to the following deep research usage: