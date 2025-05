Razer Clio: Lautsprecher-Kopfstütze für Büro- und Gamingstühle

Der Hersteller Razer hat ein ungewöhnliches Zubehör für seine Gaming-Stühle vorgestellt. Das Kopfkissen Clio ist ein kabelloses Soundsystem, mit dessen Hilfe sich auch räumliches Audio realisieren lässt.

Zu Beginn noch ein paar Worte zur Kompatibilität: Laut Razer ist das Audiokissen mit all seinen Gaming-Stühlen kompatibel. Darüber hinaus lässt sich das Zubehör dank integrierter verstellbarer Riemen aber auch mit den Gaming- und Bürostühlen anderer Hersteller verwenden. Einzig eine hohe Rückenlehne wird vorausgesetzt.

In Kombination mit den Stühlen von Razer ermöglicht das Kissen dem Hersteller zufolge jedoch ein besonderes, immersives Spielerlebnis. Das Kissen verfügt über zwei 43-mm-Lautsprecher, die ein ausgewogenes Klangbild mit klaren Höhen und betontem Bass gewährleisten sollen. Bei der Audioausgabe wird insbesondere auch die Wiedergabe von räumlichem Audio nach dem Standard von THX unterstützt.

Zur Anwendung passende EQ-Profile

Auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten stehen drei unterschiedliche EQ-Modi zur Verfügung. Beim Spielen soll eine klare Teamkommunikation gewährleistet sein, die Einstellung für Filme soll ein umfangreicheres Klangbild mit einem tieferen, satteren Bass für Explosionen, Umgebungseffekte und mehr bieten. Ergänzend steht auch eine spezielle Einstellung zum Musikhören zur Verfügung.

Drahtlose Verbindung über Bluetooth oder 2,4 GHz

Das Kissen kann dabei als primärer Lautsprecher oder als Ergänzung eines vorhandenen Audio-Setups eingesetzt werden. Denkbar sei etwa der Betrieb als rückwärtiger Lautsprecher in einer 5.1- oder 7.1-Anlage. Die platzsparende Positionierung direkt am Sitz soll hierbei insbesondere in kleinen Räumen Vorteile bringen. Die Verbindung kann wahlweise über Bluetooth oder in Form einer latenzfreien 2,4-GHz-Funkverbindung erfolgen. Die Laufzeit des integrierten Akkus wird mit bis zu 14 Stunden angegeben.

Die Auslieferung des Razer Clio soll von der kommenden Woche an erfolgen. Das Audiokissen lässt sich zum Preis von 199,99 Euro beim Hersteller vorbestellen.