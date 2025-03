iPhone-Synchronisierung lässt in der EU auf sich warten

Die neu veröffentlichten Beta-Versionen von iOS 18.4 und macOS 15.4 darf man als finale Bestätigung dafür ansehen, dass die von Apple „iPhone-Synchronisierung“ genannte Funktion zum Zugriff auf das iPhone vom Mac aus hierzulande weiterhin nicht verfügbar sein wird.

Apple liefert mit den kommenden Updates zwar einen Teil der anfangs nur in den USA verfügbaren KI-Integration „Apple Intelligence“ auf den Geräten hierzulande nach. Die ebenfalls bislang nicht innerhalb der Europäischen Union verfügbare iPhone-Synchronisierung muss jedoch weiter auf ihren Start in Deutschland und in unseren Nachbarländern warten.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich an diesem Umstand bis zur Freigabe von macOS 15.4 und iOS 18.4 für alle Nutzer noch etwas ändert. Bei den gestern von Apple veröffentlichten Beta-Versionen handelt es sich um die sogenannten „Release Candidates“, also bereits um die eigentlich für die finale Veröffentlichung vorgesehenen Varianten.

Apple nennt EU-Gesetze als Grund

Apple hat bereits im Juni vergangenen Jahres, also kurz nach der initialen Vorstellung von macOS 15 und iOS 18 mitgeteilt, dass ein Teil der angekündigten Funktionen zunächst nicht in den Ländern der Europäischen Union nicht verfügbar sein würden. Neben „Apple Intelligence“ wurde in diesem Zusammenhang auch die iPhone-Synchronisierung erwähnt. Als Grund dafür nannte Apple regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit den europäischen Wettbewerbsregeln.

„Apple Intelligence“ wird im Anschluss an die kommenden Updates zumindest mit grundlegendem Funktionsumfang auch in Deutschland und den restlichen Ländern der Europäischen Union verfügbar sein. Von der Möglichkeit, die Inhalte des iPhones auf dem Mac zu spiegeln, ist dagegen auch in den neuesten „Release Candidate“-Versionen noch nichts zu sehen. Die hierfür benötigte App namens „iPhone-Synchronisierung“ ist zwar auch im Anschluss an die Installation der neuesten Betaversion von macOS 15.4 noch vorhanden, der Aufruf wird aber weiterhin mit dem Hinweis quittiert, dass die iPhone-Synchronisierung in der aktuellen Region nicht verfügbar sei.