Mac-Texterkennung OwlOCR unterstützt Kamera-Übergabe

Auf die Texterkennungs-App OwlOCR haben wir bereits bei ihrem ursprünglichen Erscheinen hingewiesen. Mit der neu verfügbaren Version 2.0 ergänzt der Entwickler nun eine hilfreiche Funktionserweiterung: OwlOCR unterstützt jetzt Apples „Kamera-Übergabe“.

Die neue Funktion versteckt sich im Datei-Menü der Mac-Anwendung. Dort könnt ihr die Option „Import from iPhone or iPad“ auswählen und so auf in der Nähe befindliche iOS-Geräte zugreifen, um Fotos, Scans oder auch Zeichnungen zu importieren. Die Kamera der Geräte wird dabei mit der Mac-Anwendung verknüpft und kann geknipste Bilder oder abfotografierte Dokumente direkt an die Texterkennung überstellen.

OwlOCR wird derzeit noch kostenlos angeboten und soll aber später mal mit einem Preisetikett von 5,49 Euro versehen sein. Die Texterkennung erfolgt lokal auf dem jeweiligen Gerät unter Verwendung von Apples Vision Framework. Das funktioniert erfreulich gut, einzige Einschränkung ist die Tatsache, dass die App nur englischsprachige Texte mit aktivierter Rechtschreibkorrektur verarbeiten kann. Für deutsche Texte müsst ihr die Option „Language Correction“ also deaktivieren.

Weitere Infos zu Apples Kamera-Übergabe: