Sky Ticket erleichtert Gerätewechsel

Sky lockert die Bestimmungen für seine „Sky Ticket“-Angebote. Fortan können Nutzer bis zu fünf Geräte für den Dienst registrieren und diese vor allem auch bis zu fünf Mal im Monat wechseln. Die alte Regel wurde von Kunden massiv kritisiert, hier waren hier bis zu vier Geräte zulässig, allerdings verbunden mit der Beschränkung, maximal einmal pro Monat ein neues Gerät zu registrieren.

Sky zufolge gelten die gelockerten Bestimmungen von heute an zunächst für Sky-Ticket-Kunden. Von den Anpassungen sollen in den nächsten Wochen aber auch Kunden profitieren, die Sky mit einem Sky+ oder Sky Q Receiver empfangen. Diese können dann auch mit Sky Go, der Sky Q App und Sky Q Mini bis zu fünf Geräte registrieren und pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vornehmen.

Die Verwaltung der Geräte erfolgt mithilfe einer überarbeiteten Geräteliste, die wahlweise per Webbrowser oder in der Sky Ticket App im Bereich „Mein Account“ zur Verfügung steht. Sky Ticket an sich lässt sich neben den Apps für iOS und Android auch per Mac oder Windows-Rechner,, PlayStation 4, Xbox One, Apple TV, LG und Samsung Smart TVs, Google Chromecast, oder über den Sky Ticket TV Stick nutzen.