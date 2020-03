Central Park: Erster Trailer für die neue Apple-TV+-Serie

Das Cartoon-Musical „Central Park“ soll am 29. Mai auf Apple TV+ starten. Mit einem jetzt veröffentlichten 2-Minuten-Trailer gibt Apple nun einen ersten Ausblick auf die kommende TV-Serie. Soweit bislang bekannt, sind zum derzeitigen Stand zwei Staffeln mit jeweils 13 Episoden eingeplant.

„Central Park“ stammt von Loren Bouchard, dem Produzent der mittlerweile 185 Folgen zählenden und in den USA ausgesprochen erfolgreichen Comedy-Serie „Bobs Burgers“. „Central Park“ geht allerdings eher in Richtung Musical, die animierte Komödie handelt von den Tillermans, einer Familie, die im New Yorker Central Park lebt.