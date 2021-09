„Disney+ Day“ im November mit exklusiven Inhalten

Der Großteil der von Disney in diesem Zusammenhang angekündigten Sonderaktionen wird Abonnenten hierzulande kaum interessieren. So wirbt das Unternehmen mit Fotomöglichkeiten oder einem Treffen mit Disney-Charakteren in den Disney Parks, Resorts und der Disney Cruise Line oder speziellen Angeboten im hauseigenen Onlineshop .

Während wir noch auf die Liste mit den Streaming-Neuheiten von Disney+ im Oktober warten, kündigt der Videodienst für den 12. November seinen „Disney+ Day“ an. Der Termin ist mit Blick auf den zweiten Jahrestag des Starts von Disney+ in den USA gewählt. Hierzulande ist Disney+ seit März vergangenen Jahres verfügbar. Der „Disney+ Day“ soll fortan jährlich im November stattfinden.

