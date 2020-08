Mac-Texterkennung „Capture&Paste“ arbeitet zügig und offline

Von professionellen Lösungen wie Finereader oder Exactscan abgesehen, verlassen sich viele der Apps, die in der Lage sind Texte aus Bildschirmfotos zu extrahieren, auf Online-Dienste wie Googles Vision API. Ganz anders, der Mac App Store-Neuzugang „Capture&Paste„.

Entwickler Doyoung Gwak zählt auf Apples Vorarbeiten und setzt ebenfalls die sogenannte On-Device-Strategie um, bei der die auszuwertenden Daten den Mac nicht verlassen sondern direkt auf diesem verarbeitet werden; mit erstaunlich guten Ergebnissen.

#OCR #MacApp #ondevice #ML #Vision Capture and paste the text of the screen without a network connection on macOS. https://t.co/BvNV2ZTeqg pic.twitter.com/eQj5aCQkdS

— tucan (@tucan9389) August 1, 2020