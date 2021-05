Mac-Systemmonitor: Stats Panel kurzfristig kostenlos

Nach Jahren zufriedener Nutzung der Mac-Applikation iStatMenus sind wir im vergangenen Jahr auf die Open-Source-Alternative Stats umgestiegen. Optisch zwar nicht ganz so ansprechend wie der alte Hase iStatMenus, schien uns das Hobby-Projekt einen ganzen Zacken performanter zu arbeiten und erfüllte unsere Wünsche, ohne etliche Zusatzfunktionen anzubieten, die wir im Alltag ohnehin nicht nutzen würden.

Unser Favorit: Die freie Stats-App

CPU, Akku, RAM und Netzwerk

Da jedoch auch Stats das Zeug hat auf unbedarfte Anwender etwas einschüchternd zu wirken, sind wir natürlich weiter offen für Alternativen. Ein möglicher Kandidat hier: Die Zwei-Euro-Applikation Stats Panel, die sich aktuell zum kostenlosen Download im Mac App Store anbietet.

Auch Stats Panel versorgt interessierte Nutzer und Nutzerinnen mit einer schnellen Übersicht wichtiger Systemwerte, zu denen die Prozessor-Auslastung, der „Verbrauch“ des vorhandenen Arbeitsspeichers, die Festplatten-Kapazität und der aktuell Datendurchsatz der Netzwerkverbindung zählt.

In den Einstellungen der kleinen App lässt sich eine Akzentfarbe wählen, zudem kann die Anwendung mit Hilfe des Pin-Symbols kurz auf oberster Bildschirm-Ebene angeheftet werden, um etwa die Auswirkungen bestimmter Handgriffe auf die Systemgesundheit zu beobachten.

Was uns fehlt ist die Möglichkeit auch im Menüleisten-Symbol von Stats Panel ausgesuchte Werte anzuzeigen. Stats haben wir hier etwa so eingestellt, dass diese stets den Datendurchsatz der Netzwerkverbindung mit Live-Werten in der Menüleiste anzeigt.

Doch anderen Anwender haben sicher ganz andere Anforderungen und können die Stats Panel-Applikation, die sich bequem aus dem Mac App Store laden, installieren und auch wieder löschen lässt einfach mal ausprobieren und sich selbst ein Bild machen.