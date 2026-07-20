Mac-Programme: Bildschirmtest und Jubiläumsaktion von Apptorium

Das Entwicklerstudio Apptorium feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einem zeitlich begrenzten Sonderverkauf von Mac- und iOS-Anwendungen. Im Rahmen der Aktion Apptorium XV gibt es nicht nur Preisnachlässe auf Programme von Apptorium, sondern auch Angebote mehrerer Partner-Apps.

Insgesamt umfasst die Aktion mehr als 20 Apps und Dienste. Auf die eigenen Anwendungen werden je nach Produkt Rabatte von bis zu 50 Prozent gewährt. So ist die Notiz-App SideNotes für Mac, iPhone und iPad mit 40 Prozent Preisnachlass erhältlich. Die Programme Workspaces und Desktop Composer werden zum halben Preis angeboten. Weitere Vergünstigungen gibt es unter anderem für die Apptorium-Anwendungen License Store, FiveNotes und Cursor Teleporter. Das Hilfsprogramm LiquidFetch ist während der Aktion kostenlos verfügbar.

An der Aktion beteiligen sich zudem andere Softwareanbieter. Zu den vergünstigt angebotenen Partner-Apps zählen unter anderem der Code-Editor Nova von Panic, die Screenshot-App CleanShot, der FTP-Client ForkLift, der Systemmonitor iStat Menus, DaisyDisk und die Software-Flatrate Setapp. Je nach Anwendung reichen die Preisnachlässe hier von 20 bis 50 Prozent.

Screen Test prüft Monitore

Und dann wollen wir noch auf die App-Neuerscheinung Screen Test aufmerksam machen. Die Anwendung soll bei der Überprüfung der Bildqualität und Darstellungsleistung eines Monitors helfen und ist eben per Update mit einer deutschen Lokalisierung ausgestattet worden.

Screen Test bietet mehr als 25 Testfunktionen, mit denen sich unter anderem Pixelfehler, Lichthöfe, vertikale Streifen oder eine ungleichmäßige Ausleuchtung erkennen lassen. Die App wird im Vollbildmodus genutzt, damit die gesamte Bildschirmfläche geprüft werden kann.

Die meisten dieser Tests lassen sich zwar auch online finden. Der Entwickler sieht den Vorteil seines Angebots darin, dass man damit stets eine komplette Testsuite zur Hand hat, die sich auch unabhängig von einer Internetverbindung verwenden lässt.

ScreenTest lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und optional für 3,99 Euro in vollem Umfang freischalten. Für die meisten Anwendungsfälle genügt die Gratisversion jedoch voll und ganz.