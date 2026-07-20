Nachdem Apple seine AirPort-Produkte schon seit acht Jahren nicht mehr anbietet, wird künftig auch die für die Konfiguration der Geräte benötigte Hersteller-Software wegfallen. Der Freiburger Apple-Reparaturbetrieb iWerkstatt will diese Lücke mit der selbst entwickelten Mac-Anwendung AirPort Konfigurator schließen. Besitzer der WLAN-Router sollen diese damit auch künftig konfigurieren können, denn viele der früher von Apple verkauften AirPort-Geräte werden auch heute noch aktiv genutzt.

Der AirPort Konfigurator ist sowohl mit macOS 26 als auch mit der kommenden Version macOS Golden Gate 27 kompatibel. Das Programm ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung unterstützter AirPort-Basisstationen über eine grafische Benutzeroberfläche.

AirPort-Hardware bleibt weiter nutzbar

Für die Ersteinrichtung muss man den Mac zunächst mit dem offenen WLAN der zurückgesetzten Basisstation verbinden. Anschließend erkennt die Anwendung das Gerät automatisch und führt Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Dabei lassen sich unter anderem Netzwerkname, WLAN-Kennwort und ein Verwaltungskennwort festlegen. Wird die AirPort-Basisstation per Netzwerkkabel an einen bestehenden Router angeschlossen, kann sie optional auch im Brückenmodus betrieben werden.

Als Ergänzung zu dem Angebot haben die Macher der App eine ausführliche Anleitung für die Einrichtung einer Hauptbasisstation sowie für den Einsatz zusätzlicher AirPort-Geräte als Repeater bereitgestellt. Im FAQ-Bereich finden sich dort auch die wichtigsten Informationen rund um die mit den alten AirPort-Geräten verbundenen Möglichkeiten und Funktionen.

Installation erfordert zusätzlichen Schritt

Der AirPort Konfigurator wird von der Freiburger iWerkstatt kostenlos abgegeben. Einziges Manko: Die App wird nicht über den Mac App Store angeboten und ist bislang auch nicht von Apple verifiziert. Dementsprechend muss man die Anwendung wie hier von uns beschrieben manuell freigeben, bevor sie regulär verwendet werden kann.