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Von Freiburger Apple-Werkstatt

Neue Mac-App hält Apples AirPort-Router am Leben
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17 Kommentare 17

Nachdem Apple seine AirPort-Produkte schon seit acht Jahren nicht mehr anbietet, wird künftig auch die für die Konfiguration der Geräte benötigte Hersteller-Software wegfallen. Der Freiburger Apple-Reparaturbetrieb iWerkstatt will diese Lücke mit der selbst entwickelten Mac-Anwendung AirPort Konfigurator schließen. Besitzer der WLAN-Router sollen diese damit auch künftig konfigurieren können, denn viele der früher von Apple verkauften AirPort-Geräte werden auch heute noch aktiv genutzt.

Der AirPort Konfigurator ist sowohl mit macOS 26 als auch mit der kommenden Version macOS Golden Gate 27 kompatibel. Das Programm ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung unterstützter AirPort-Basisstationen über eine grafische Benutzeroberfläche.

Airport Konfigurator 1

AirPort-Hardware bleibt weiter nutzbar

Für die Ersteinrichtung muss man den Mac zunächst mit dem offenen WLAN der zurückgesetzten Basisstation verbinden. Anschließend erkennt die Anwendung das Gerät automatisch und führt Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Dabei lassen sich unter anderem Netzwerkname, WLAN-Kennwort und ein Verwaltungskennwort festlegen. Wird die AirPort-Basisstation per Netzwerkkabel an einen bestehenden Router angeschlossen, kann sie optional auch im Brückenmodus betrieben werden.

Airport Konfigurator 2

Als Ergänzung zu dem Angebot haben die Macher der App eine ausführliche Anleitung für die Einrichtung einer Hauptbasisstation sowie für den Einsatz zusätzlicher AirPort-Geräte als Repeater bereitgestellt. Im FAQ-Bereich finden sich dort auch die wichtigsten Informationen rund um die mit den alten AirPort-Geräten verbundenen Möglichkeiten und Funktionen.

Installation erfordert zusätzlichen Schritt

Der AirPort Konfigurator wird von der Freiburger iWerkstatt kostenlos abgegeben. Einziges Manko: Die App wird nicht über den Mac App Store angeboten und ist bislang auch nicht von Apple verifiziert. Dementsprechend muss man die Anwendung wie hier von uns beschrieben manuell freigeben, bevor sie regulär verwendet werden kann.

Danke Marius
20. Juli 2026 um 11:05 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Verstehe ich nicht:
    Ich behalte einfach mein Airport Dienstprogramm.

  • Cool! Nutze ich gelegentlich zur Reichweitenverlängerung zum Auto.

  • Das heißt, ich muss alles zunächst zurücksetzen, um diese Software verwenden zu können?

    • So liest es sich. Das stieß mir auch als erstes auf. Somit ist das aus meiner Sicht eine Option, für den Zeitpunkt, bevor man das letzte Gerät mit der alten Airport-App „außer Dienst stellt“.

    • Also, sie schreiben in den FAQ:

      Muss ich ein bereits eingerichtetes AirPort-Netzwerk neu einrichten?
      Nein. Eine bereits eingerichtete Hauptbasis und vorhandene Repeater können ohne erneute Einrichtung weiterverwendet werden.

      Sobald dein Mac mit demselben Netzwerk verbunden ist, erkennt der AirPort Konfigurator die erreichbaren AirPort-Geräte automatisch und zeigt sie in der Netzwerkübersicht an.

      • Das wäre schon ein wichtiger Punkt für mich. Vlt lade ich mir die Software mal runter und schaue, wie es in der Praxis funktioniert.

      • Al.Ter, mega Hinweis! Danke! Dann schaue ich sie mir auch definitiv genauer an.

  • Auch wenn ich meine AirPort Basis Station und die drei AirPort Express nicht mehr für mein WiFi nutze (nur zwei AirPort Express dienen noch als AirPlay Empfänger für zwei Apple HiFi), finde ich solche Projekte fantastisch und danke den dafür verantwortlichen!

  • Mega. Wieviel elektrische mit solchen Piraten Aktionen gespart werden können. Hut ab.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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