LiquidFetch: Systeminfos aus dem Terminal als Fensteransicht

Das Entwicklerstudio Apptorium hat mit LiquidFetch einen Neuzugang zu vermelden. Die Anwendung ist quasi eine grafische Oberfläche für die Darstellung der mithilfe von Terminal-Befehlen verfügbaren Systeminformationen.

LiquidFetch orientiert sich dabei an Anwendungen wie NeoFetch oder FastFetch, verzichtet jedoch vollständig auf die Texteingabe. Stattdessen stellt die App automatisch die über das Terminal abrufbaren technischen Eckdaten des Systems in einem eigenen Fenster dar.

Terminal-Daten ohne Texteingabe

Die App liefert auf diesem Weg Angaben zur Hardware, dem installierten Betriebssystem und der Konfiguration des Rechners, darunter exakte Informationen zum Prozessor und den verbauten Speichermodulen. Ebenso werden der Bildschirmtyp und dessen Auflösung sowie verbundene Tastaturen, Mäuse und sonstige Eingabegeräte aufgelistet.

Ergänzend zeigt LiquidFetch noch Informationen wie die Gesamtzahl aller installierten Programme und Kurzbefehle an. Neben der reinen Anzeige von Systemdaten erlaubt LiquidFetch in begrenztem Rahmen auch visuelle Anpassungen. Nutzer können die Farbe, Größe und die Anordnung der angezeigten Elemente verändern.

Nach Angaben des Entwicklers entstand die Anwendung als Nebenprojekt ohne jegliche kommerzielle Absichten. LiquidFetch wird kostenfrei über den Mac App Store oder die Webseite des Entwicklers angeboten. Das Programm setzt derzeit noch macOS Tahoe voraus. Eine Version für ältere macOS-Ausgaben ist jedoch in Arbeit.

Weitere Apps von Apptorium

Falls es beim Namen Apptorium nicht gleich klingelt: Wir haben in der Vergangenheit schon auf andere unter diesem Label erschienene Apps hingewiesen. Beispielsweise stammt der im vergangenen Jahr in Version 3 erschienene kostenlose Fenstermanager WindowKeys aus diesem Haus. Auch der Cursor Teleporter, mit dessen Hilfe sich der Mauszeiger schnell an eine andere Stelle auf dem Bildschirm verschieben lässt, wird von Apptorium angeboten.