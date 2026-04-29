Mac-Nutzer müssen OpenAI-Apps zügig aktualisieren

OpenAI weist Mac-Nutzer darauf hin, alle Apps des Unternehmens auf dem aktuellen Stand zu halten. Veraltete Anwendungen aus dem Hause OpenAI werden sich ab dem 8. Mai nicht mehr verwenden lassen.

Hintergrund ist ein Sicherheitsvorfall, der bereits im vergangenen Monat bekannt wurde. Dabei wurde das verbreitete Entwicklerwerkzeug Axios kompromittiert und in einer manipulierten Version in einen automatisierten Arbeitsablauf eingebunden, der für die Signierung von macOS-Anwendungen genutzt wird. Dieses System habe Zugriff auf ein Sicherheitszertifikat gehabt, das unter anderem die Desktop-Version von ChatGPT sowie weitere Entwicklerwerkzeuge autorisiert.

Ältere Versionen ab Mai nicht mehr nutzbar

OpenAI betont in diesem Zusammenhang, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass auf Nutzerdaten zugegriffen oder die Software selbst verändert worden ist. Auch sei das betroffene Zertifikat nach einer internen Analyse vermutlich nicht erfolgreich kopiert worden. Dennoch behandle man den Vorfall vorsorglich so, als könne das Zertifikat kompromittiert worden sein.

In der Konsequenz tauscht OpenAI die Sicherheitszertifikate für seine Mac-Versionen von ChatGPT, Codex, Codex CLI und den Webbrowser Atlas. Dieser Schritt führt dazu, dass sich ältere Versionen dieser Programme vom 8. Mai an nicht mehr starten lassen und auch keine Updates mehr erhalten.

Laut OpenAI reine Vorsichtsmaßnahme

Das Vorgehen ist OpenAI zufolge als reine Vorsichtsmaßnahme zu verstehen. Dabei sei ausschließlich macOS betroffen. ChatGPT und anderen Apps von OpenAI auf iOS, Android und Windows können auch über dieses Datum hinaus wie gewohnt verwendet werden. Auch sei es nicht nötig, das OpenAI-Passwort zurückzusetzen oder eventuell genutzte API-Schlüssel des Anbieters auszutauschen.

Bei so gut wie allen Nutzern dürfte ChatGPT schon aufgrund der regelmäßigen Feature-Updates ohnehin aktuell sein. Wer das Update verpasst, kann die neue Version jederzeit später direkt beim Anbieter laden und installieren.