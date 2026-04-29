Mit Glider ist ein ursprünglich im Jahr 1988 veröffentlichter Klassiker unter den Mac-Spielen zurück. Die Grundidee ist einfach, hat jedoch Suchtpotenzial: Man muss einen Papierflieger durch verschiedene Räume eines Hauses steuern und dabei versuchen, Hindernissen auszuweichen.

Ein Casual-Klassiker

Über die Jahre hinweg hat der Entwickler das Spiel mit verschiedenen Versionen stetig angepasst und erweitert. In Glider finden sich zahlreiche typische Haushaltsgegenstände, die sowohl hilfreich als auch hinderlich sein können. Möbelstücke, Wassertropfen oder heiße Oberflächen stellen Gefahren dar, während Luftströme aus Ventilatoren oder Heizungen den Flug beeinflussen.

Der Entwickler John Calhoun hat die Rechte an dem Spiel nach der Insolvenz des unter älteren Mac-Nutzern vermutlich noch wohlbekannten Publishers Casady & Greene zurückerhalten, von denen auch der iTunes-Vorläufer SoundJam stammt.

Die Weiterentwicklung wurde jedoch irgendwann auf Eis gelegt. Irgendwann sei der Titel unter den aktuellen Versionen von macOS nicht mehr fehlerfrei gelaufen, dies wohl aufgrund von Inkompatibilitäten mit der von Apple genutzten Grafik-Engine OpenGL. In der Folge wurde die App aus dem App Store entfernt.

Wiederveröffentlichung dank KI

Dass die App jetzt zurückgekommen ist, ist Calhoun zufolge künstlicher Intelligenz zu verdanken. Rund zehn Jahre später habe sich der Entwickler dazu entschlossen, den Quellcode des Spiels von einer KI untersuchen zu lassen. Er habe den Code in das Kontextfenster von Claude eingefügt und nach möglichen Problemen gefragt. Schnell habe sich gezeigt, dass vor allem die Vermischung von Punkten und Pixeln als Maßangabe eine Rolle spielte. Einige kleinere Anpassungen hätten dann ausgereicht, um Glider Classic wieder funktionsfähig zu machen.

Glider Classic lässt sich nun wieder im Mac App Store laden. Der Preis von 1,99 Euro geht für ein wenig Zeitvertreib im Retro-Stil in Ordnung.