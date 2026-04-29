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Reinigungsroboter mit All-in-One-Station

Mova P70 Pro Ultra verspricht viel Leistung für wenig Geld
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MOVA hat mit dem P70 Pro Ultra einen neuen Reinigungsroboter vorgestellt. Mit dem Gerät verfolgt der Hersteller laut eigenen Angaben das Ziel, leistungsstärkere Technik in einem Preisbereich anzubieten, der für eine größere Zahl von Haushalten erreichbar ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Mova P70 Pro Ultra liegt bei 699 Euro. Zur Markeinführung wird der Roboter für begrenzte Zeit zum Preis von 599 Euro angeboten.

Der P70 Pro Ultra verfügt über eine Saugleistung von bis zu 30.000 Pascal und setzt auf ein rotierendes Wischsystem, das laut Hersteller mit erhöhtem Anpressdruck arbeitet. Damit solle das Gerät sowohl Staub und Tierhaare als auch stärkere Verschmutzungen wie eingetrocknete Flecken oder Rückstände in Küchenbereichen entfernen können.

Mova P70 Pro Ultra 1

Navigiert mit Kamera und Laser

Für die Orientierung im Haushalt setzt der P70 Pro Ultra auf eine Kombination aus Lasernavigation mit einer kamerabasierten Hinderniserkennung. Das Gerät soll so nicht nur zuverlässig durch die Wohnung kurven, sondern auch liegengebliebene Gegenstände erkennen und selbstständig umfahren. Mova verweist dabei auf ein KI-gestütztes System, mit dessen Hilfe sich mehr als 280 Arten gängiger Haushaltsgegenstände erkennen lassen, darunter neben Möbeln auch Kabel und andere kleine Objekte.

Die mit dem Gerät gelieferte kombinierte Basisstation ist laut Mova in der Lage, die regelmäßigen Wartungsschritte selbstständig zu übernehmen. Dazu zählen das Entleeren des Staubbehälters, das Nachfüllen von Reinigungslösung sowie das Waschen und Trocknen der Wischmopps. Die Verwendung von 100 Grad heißem Wasser soll dabei auch hartnäckigere Rückstände entfernen und die Geruchsbildung reduzieren. Inklusive Trocknung soll die Reinigung der Mopps nach etwa einer Stunde abgeschlossen sein. Dabei würden bis zu 99,99 Prozent des Schmutzes entfernt.

Mova P70 Pro Ultra 2

Sonderpreis zur Markteinführung

Der Mova P70 Pro Ultra ist inklusive Einführungsrabatt ab sofort über die Webseite des Herstellers und Anbieter wie Amazon oder MediaMarkt erhältlich.

Produkthinweis
Mova P70 Pro Ultra Saug- & Wischroboter, 30.000Pa Saugkraft, 260U/min Wischmotor, 12N Bodendruck, Seitenbürste & Mopp... 599,00 EUR 699,00 EUR
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29. Apr. 2026 um 11:00 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Eine sehr Datenhungrige App wird hier mit dem Produkt angeboten…. wie offenkundig alles aus Shenzen, Guangdong China

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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