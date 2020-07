Meross bietet die erste HomeKit-Außensteckdose an

Mit der Meross WLAN Outdoor Steckdose ist hierzulande jetzt die erste offiziell mit HomeKit kompatible Außensteckdose erhältlich. Genau genommen handelt es sich hierbei um einen Dual-Verteiler, der in eine Außensteckdose gesteckt wird und dann zwei getrennt von einander, auch per Siri oder per App schaltbare Steckdosen bereitstellt.

Die Meross-Steckdose ist offiziell von Apple zertifiziert und kann per HomeKit-Code direkt mit der heimischen HomeKit-Installation verbunden werden. Die Nutzung der Meross-App und damit Zusatzfunktionen wie die Anbindung an Alexa oder Google Assistant sind optional. Hier sei aber darauf hingewiesen, dass ihr den Spaß ohne HomeKit und nur mit Alexa bzw. Google Assistant auch 10 Euro günstiger haben könnt.

Dank der Kommunikation über WLAN und der damit verbunden in der Regel großen Reichweite dürfte sich die Steckdose flexibel im Garten platzieren lassen und schnelle Schaltzeiten aufweisen. Sonstige Hubs oder Repeater sind für die HomeKit-Nutzung somit nicht nötig.

Dem Hersteller zufolge ist die Mehrfach-Steckdose nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Ihr dürft sie also nicht untertauchen oder direkt mit dem Gartenschlauch abspritzen, einen Regenschauer sollte sie aber problemlos überleben. Alternativ zur getrennten Bedienung der beiden Steckplätze per Sprachsteuerung oder App kann man die komplette Steckdose auch manuell über den mittig angebrachten Schalter an- oder ausschalten.