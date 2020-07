Tom Hanks stichelt: „Ich fühle mich wie im Zeugenschutzprogramm“

Für Freitag ist die Premiere des Tom-Hanks-Films „Greyhound: Schlacht im Atlantik“ auf Apple TV+ angekündigt. Passend dazu hat der Guardian ein Interview mit dem Schauspieler und Filmemacher veröffentlicht. Thema ist dabei nicht nur der Film selbst, sondern auch die durch Corona bedingte Premiere bei Apple TV+ sowie Apples Bestreben, die Berichterstattung bestmöglich zu kontrollieren.

Hanks spielt im Film den Kommandant Ernie Krause, der bei seinem ersten Einsatz einen alliierten Konvoi von deutschen U-Booten gejagt durch den Atlantik manövriert. Vorlage war ein Buch von C.S. Forester und Hanks spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich.

Mit Blick auf Apples Einflussnahme gibt sich Hanks nach außen amüsiert und spricht davon, dass er sich zugunsten der Möglichkeit, den Film über Apple TV+ starten zu lassen, vor den „grausamen Peinigern bei Apple“ verneige. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat Apple mit Blick auf das Interview die für das Unternehmen üblichen Vorgaben gemacht. So muss Hanks vor einer weißen Wand sprechen, was die Guardian-Journalistin dahingehend interpretiert, dass sie nicht die komplette Begegnung damit verbringen soll, in Hanks’ Bücherregalen zu schnüffeln. Hanks selbst kommentiert diesen Sachverhalt ironisch mit den Worten, er fühle sich wie ein Teilnehmer eines Zeugenschutzprogramms.

Hanks hätte die Premiere ohnehin gerne wie geplant in den Kinos abgehalten, doch daraus wurde angesichts der Corona-Epidemie nichts und nach mehreren Verschiebungen wurde Apple TV+ offenbar als akzeptabler Ersatz gewählt.

Tom Hanks findet diesbezüglich deutlichere Worte und macht unmissverständlich klar, dass er die Premiere auf Apple TV+ eher als Notlösung denn als Alternative sieht. Für ihn seien die neuen Pläne absolut herzzerreißend gewesen. Er wolle Apple nicht verärgern, doch sei der Unterschied mit Blick auf Klang und Bildqualität eindeutig da.

