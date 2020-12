Mac neu aufsetzen: Script installiert eure Apps vollautomatisch

Eine kleine Empfehlung für die hier mitlesenden Nutzer des freien Paketmanagers Homebrew. Dieser lässt sich bekanntlich recht reibungslos auf dem eigenen Mac installieren und sorgt anschließend dafür, dass sich nahezu beliebige Open-Source-Werkzeuge mit wenigen Terminal-Befehlen nachinstallieren lassen.

Geschickt eingesetzt kann Homebrew jedoch auch dafür benutzt werden, das neue Aufsetzen frisch gekaufter Macs weitgehend zu automatisieren. bevor wir jedoch auf die Details eingehen, hier der kurze Hinweis, dass sich Homebrew derzeit noch nicht auf Macs mit Apples M1-Prozessoren installieren lässt. Auf allen Intel-Maschinen kann der Paketmanager jedoch mit einem Kommando untergebracht werden, das ihr auf der Seite der Homebrew-Verantwortlichen kopiert und anschließend im eigenen Terminal ausführt.

Kommandozeilen-, Cask- und Mac App Store-Apps

Womit wir zur automatisierten Installation von Drittanbieter-Applikationen kommen. Ist Homebrew auf eurem Rechner installiert, nutzt man den Paketmanager ja für Gewöhnlich um Kommando-Zeilen-Apps wie etwa „wget“ zu installieren. Dies läuft dann mit dem Befehl „brew install wget“.

Doch Homebrew installiert nicht nur Kommando-Zeilen- bezeihungsweise CLI-Apps, sondern kann auch auf sogenannte „Casks“ zugreifen.

„Casks“ sind lediglich kleine Rezepte, mit deren Hilfe Homebrew nahezu beliebige Mac-Apps von Drittanbieter laden, entpacken und installieren kann. Ist die gewünschte App mit einem eigenen Cask im Homebrew-Katalog vertreten, reicht ein Kommando wie „brew install alfred“, um eben jene App auf das eigene System zu beamen.

Alfred: Die Cask-Installation in Aktion

Neben Kommandozeilen-Werkzeugen und Mac-Apps von Drittanbietern aus dem Internet, nutzt man auf dem Mac vor allem Anwendungen aus dem Mac App Store.

Diese lassen sich ihrerseits über das Kommandozeilen-Werkzeugen „mas“ aus dem Mac App Store laden und installieren. Zuerst muss man als Nutzer das mas-Werkzeug installieren (dies geht über Homebrew mit dem Befehl „brew install mas“), dann nutzt man „mas“ und installiert mit diesem Werkzeug beliebige Mac App Store-Apps. Hier gibt man zur Installation die jeweilige App-ID an. Also etwa 407963104 für Pixelmator. Das Kommando lautet dann: „mas install 407963104“.

Alle drei Varianten in Kombination

Damit kennen wir jetzt drei Wege, über das Terminal an neue Applikationen zu kommen und können Kommandozeilen-Apps, konventionelle Mac-Apps und Applikationen aus dem Mac App Store laden.

Wissen, das Thorsten Scheckenbach kombiniert hat und hier ein Script zur Verfügungestellt, das alle drei Wege miteinander verbindet und so in der Lage ist auf neuen Systemen nahezu alle wichtigen Apps in einem Rutsch zu laden und zu installieren. Eine unbedingte Empfehlung für Homebrew-Nutzer, die demnächst neue Rechner auspacken und keine alten Backups installieren wollen.