Facebook bietet jetzt Musikvideos an

Facebook setzt jetzt auch auf Musikvideos. In den USA haben Facebook-Kunden von diesem Wochenende an Zugriff auf eine breite Auswahl an Musikvideos. Mit dieser Integration fischt die Plattform gleichermaßen in den Teichen von YouTube und den Musikdiensten.

Facebook macht in seiner Ankündigung zunächst keine Angaben über den Umfang der Integration oder Pläne bezüglich einer Ausweitung auf weitere Länder. Fakt ist, dass das Unternehmen entsprechende Verträge mit den großen Musiklabels abgeschlossen hat und das Angebot weiter ausweiten will. So sollen in den kommenden Wochen auch Musikvideos von namhaften Künstler ihre Premiere auf Facebook feiern.

Nutzer haben laut dem Unternehmen die Möglichkeit, die Videos nicht nur selbst anzusehen, sondern sie auch mit anderen Nutzern zu teilen.

Facebook zufolge wurden entsprechende Verträge mit Sony Music, Universal Music, Warner Music, Merlin, BMG, Kobalt und vielen weiteren Anbietern auch aus dem Independent-Bereich abgeschlossen.