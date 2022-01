Mac Mouse Fix 2: Zusätzliche Trackpad-Gesten für Maus-Nutzer

Mac Mouse Fix 2 ist auch in seiner aktuellen Version ein Freeware-Download der sich völlig unverbindlich ausprobieren und nutzen lässt. Wichtig ist nur: Beim Erststart müsst ihr die App per Rechtsklick starten .

Zu diesen zählen wir uns auch, da wir neben dem regulären Apple Trackpad am MacBook und dem Magic Trackpad am iMac auch eine Logitech-Maus einsetzen. Um die immerzu beanspruchten Handgelenke etwas zu entlasten haben wir zu Logitech MX Vertical gegriffen und freuen uns, nach kurzer Eingewöhnungszeit, über eine alternative Handhaltung beim Einsatz des externen Zeigegerätes.

Zwar steht die Mac-Applikation Mac Mouse Fix erst seit diesem Monat in Version 2.0 zur Verfügung, nur wenige Wochen nach dem großen Upgrade kann der vollständig kostenfreie Zusatz-Download für maus-Nutzer nun jedoch schon in Ausgabe 2.2 geladen werden. Eine Empfehlung für Anwender, die auf eine zusätzlich angeschlossenes Eingabegerät setzen.

