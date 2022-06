Motion Boom Plus: Neuer Outdoor-Lautsprecher erstmal günstiger

Keine zwei Wochen nach der Markteinführung des neuen Soundcore Motion Boom Plus lässt sich der akkubetriebene Bluetooth-Lautsprecher jetzt erstmals unterhalb des offiziellen Listenpreises ordern.

25 Euro Sofort-Abzug

Der Gutschein-Code MBP25DE0 zieht, an der Amazon-Kasse eingelöst, 25 Euro vom regulären Verkaufspreis ab und lässt den 180 Euro teuren Lautsprecher so für nur noch 155 Euro über den Tresen wandern.

Beschrieben haben wir den Soundcore Motion Boom Plus zu Beginn seiner Marktverfügbarkeit Ende Mai. Der wasserdichte Lautsprecher, der gleichzeitig auch als Ladegerät zweckentfremdet werden kann, kommuniziert per Bluetooth 5.3 mit mobilen Endgeräten und kann seine Musik über das „Party Cast“-Protokoll des Herstellers synchron mit bis zu 100 verbundenen Geräten abspielen.

Die Akkulaufzeit des Soundcore Motion Boom Plus beträgt 20 Stunden, ein Aux-In-Eingang ermöglicht den Anschluss alternativer Audioquellen. Selbst geladen wird der 13.400 mAh starke Akku des Soundcore Motion Boom Plus über einen USB-C-Port – wer die Box als Stromspender nutzen möchte, muss dies jedoch über den USB-A-Port tun.

Störer oder Bolzplatz-Soundsystem?

Was uns in der Berichterstattung zum Soundcore Motion Boom Plus und der vergleichbarer Produkte zuletzt immer häufiger aufgefallen ist: Immer öfter kritisieren Anwender den Einsatz der tragbaren Lautsprecher in Umgebungen, in denen die portablen Boxen nicht nur ihre Besitzer, sondern auch unbeteiligte Dritte beschallen.

Statt beim Grillen im eigenen Garten oder beim Fußballspielen auf dem Bolzplatz werden die Boxen offenbar auch in Stadtzentren, U-Bahn-Höfen und Fußgängerzonen immer beliebter. Beobachtungen, die wir aus eigener Erfahrung so noch nicht nachvollziehen können, uns aber für eure Wahrnehmung interessieren: Werden die Bluetooth-Speaker inzwischen zum Problem?