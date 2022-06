Neu in macOS 13: Einstellungen statt Systemeinstellungen

Apples neue Human Interface Guidelines wurden vollständig überarbeitet, gänzlich neu organisiert und beinhalten von übergeordneten Designprinzipien angefangen bis hin zu spezifischen Anleitungen so gut wie alle Antworten auf Design-Fragen, die auf die bestmögliche Umsetzung für Apples Plattformen abzielen. Der Bereich What’s new stellt die Neuerungen dabei im Detail vor.

Auch was die Sidebar der neuen macOS-Einstellungen angeht orientiert sich Apple am Aufbau und Icon Design von iPad und iPhone und setzt auf eine lange Liste mit Gruppen zusammengehöriger Bereiche.

Mit macOS 13 Ventura werden Apples Desktop-Rechner einen Teil ihrer Identität verlieren: Apple wird aus dem in die Jahre gekommenen Panel-Format der Systemeinstellungen eine an iOS angelehnte Übersicht von Einstellungen machen.

