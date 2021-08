WhatsApp Multi-Geräte-Beta läuft auch in Deutschland

Die fehlende Multi-Geräte-Unterstützung ist ebenso wie die Nichtverfügbarkeit einer offiziellen iPad-App einer der größten Kritikpunkte von Anwendern. Es wäre nur Nachvollziehbar, wenn WhatsApp beziehungsweise der hinter dem Messenger stehende Facebook-Konzern diese Missstände zeitnah adressiert, um der in letzter Zeit wachsenden Kritik an WhatsApp mit Funktionserweiterungen und damit verbunden positiven Nachrichten entgegenzuwirken.

Mittlerweile erhalten auch erste Nutzer in Deutschland Einladungen zur Teilnahme an der Multi-Geräte-Beta von WhatsApp. Daraus lässt sich zwar noch kein Zeitplan für die Einführung ableiten, doch darf man die Ausweitung der Tests als deutliches Zeichen dahingehend sehen, dass WhatsApp hier in der Tat mit Funktionserweiterungen punkten will.

Es hat den Anschein, dass WhatsApp -Nutzer in absehbarer Zeit nicht nur auf eine vollwertige Desktop-Version der Messenger-App zugreifen können, sondern zudem auch die seit Jahren diskutierte iPad-Variante bald verfügbar ist. Bereits im Juli hat WhatsApp damit begonnen, die Multi-Geräte-Unterstützung in größerem Rahmen zu testen. Mittlerweile ist die Multi-Geräte-Beta von WhatsApp auch für erste deutsche Nutzer verfügbar.

