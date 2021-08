Probeabos: 4 Monate Apple Music gratis und 4 Monate Audible zum halben Preis

Apple bietet noch für kurze Zeit eine 4 Testmonate Apple Music kostenlos an. Das Angebot gilt in vollem Umfang für neue Abonnenten. Wer Apple Music zuvor schon mal genutzt hat und sein Abonnement reaktivieren will, bekommt über die Aktionsseite immerhin einen Monat kostenlos.

Falls ihr es nur auf die kostenlose Probenutzung abgesehen habt, müsst ihr die Kündigungsfristen im Auge behalten. Das Abonnement verlängert sich ansonsten im Anschluss automatisch zum regulären Preis von 9,99 Euro pro Monat. Apple betont, dass nur Personen, die in Deutschland ansässig und mindestens 16 Jahre alt sind, an der Aktion teilnehmen können.

4 Monate Audible für jeweils 4,95 Euro

Damit verbunden wollen wir auch nochmal an die ebenfalls aktuell noch aktive Audible-Aktion 4 Monate für jeweils 4,95 Euro erinnern. Von der in Deutschland, Österreich und der Schweiz laufenden Aktion profitieren sowohl Neukunden als auch Nutzer, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten. Auch hier ist zu beachten, dass sich das Abo im Anschluss automatisch zum Monatspreis von 9,95 Euro verlängert.

Vier Monate Audible bedeuten vier Hörbücher nach freier Wahl, auf die man in Verbindung mit einem Audible-Konto auch nachdem das Abo gekündigt wurde Zugriff hat.