Mac: GPX Preview bringt Karten-Vorschau zurück in den Finder

Mit den iPhone-Apps Geory und Pado lassen sich Wanderungen und Radtouren einfach als GPX-Dateien ausgeben, auf dem Mac fehlte bislang jedoch eine integrierte Vorschau.

Im vorvergangenen Jahr hatten wir mit Router und Avenue GPX Viewer zwei kostenfreie Lösungen vorgestellt, die GPX-Tracks auf Karten darstellen. Nun ergänzt eine weitere Anwendung das Angebot und setzt vor allem bei der Finder-Vorschau an.

Die neue Mac-App GPX Preview stammt vom Entwickler Alexander Clauss, der unter anderem für den alternativen iCab-Browser verantwortlich zeichnet. Die Anwendung konzentriert sich auf das schnelle Anzeigen von GPS-Dateien. Unterstützt werden neben dem verbreiteten GPX-Format auch KML-Dateien, wie sie etwa von Google genutzt werden, sowie TCX-Dateien aus dem Garmin-Umfeld. Routen, Wegpunkte und aufgezeichnete Tracks werden auf einer Karte visualisiert und zusätzlich als Liste dargestellt.

QuickLook als zentraler Ansatz

Kern der Anwendung ist eine QuickLook-Erweiterung. Sie ermöglicht es, GPX-Dateien direkt im Finder per Leertaste zu öffnen. Die Vorschau erscheint zudem in Datei-Auswahlfenstern und in der Informationsansicht des Finders. Nutzer müssen die Datei also nicht erst in einer separaten App öffnen, um einen Überblick über Strecke und Verlauf zu erhalten.

Anlass für die Entwicklung war ein Fehler in aktuellen macOS-Versionen wie Sequoia und Tahoe. Bestehende GPX-Viewer konnten ihre QuickLook-Vorschau nicht mehr korrekt anzeigen, da Apple-Karten innerhalb dieser Erweiterungen nicht geladen wurden. GPX Preview umgeht diese Einschränkung und stellt die Kartenanzeige innerhalb der Vorschau wieder bereit.

Kartenstile und Preis

Die App bietet verschiedene Kartenstile. Neben den von Apple bereitgestellten Ansichten stehen auch OpenStreetMap und OpenTopoMap zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich weitere Kartendienste konfigurieren.

Im Unterschied zu Router, das mit Höhenprofilen und detaillierter Koordinatenliste arbeitet, oder Avenue, das auf eine reduzierte Darstellung setzt, versteht sich GPX Preview in erster Linie als unkomplizierte Vorschau-Lösung. Die Anwendung wird im Mac App Store zum Einmalpreis von 2,49 Euro angeboten.