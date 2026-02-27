Netflix steigt aus: Paramount vor Übernahme von Warner Bros.

Im monatelangen Ringen um Warner Bros. Discovery zeichnet sich eine Entscheidung ab. Netflix wird sein Angebot für die Studio und Streamingaktivitäten des Konzerns nicht erhöhen und zieht sich aus dem Bieterverfahren zurück.

Zuvor hatte der Verwaltungsrat von Warner Bros. ein nachgebessertes Angebot von Paramount Skydance als vorteilhafter eingestuft.

Paramount bietet nun 31 US Dollar je Aktie und damit mehr als zuvor. Das Angebot umfasst den gesamten Konzern einschließlich der Kabelsender wie CNN, TBS und TNT. Zusätzlich hat Paramount zugesagt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner Bros. bei einem Ausstieg aus der bestehenden Vereinbarung mit Netflix hätte zahlen müssen.

Netflix hätte nach Angaben des Verwaltungsrats mehrere Tage Zeit gehabt, sein eigenes Angebot anzupassen. Der Streaminganbieter verzichtete jedoch darauf. Das Unternehmen erklärte, der Preis sei wirtschaftlich nicht mehr attraktiv. An der Börse reagierten die Kurse deutlich. Die Aktie von Netflix legte im nachbörslichen Handel spürbar zu, während Warner Bros. leichte Verluste verzeichnete.

Strategiewechsel vom Tisch

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass sich zwei unterschiedliche Konzepte gegenüberstehen. Netflix wollte vor allem Studio und Streaminggeschäft übernehmen und stärker in die eigene Plattform integrieren. Das klassische Fernsehgeschäft sollte weiterhin Inhalte an andere Anbieter verkaufen. Paramount hingegen verfolgt das Ziel einer vollständigen Übernahme und würde damit auch die traditionellen Fernsehstrukturen erhalten.

Nicht nur HBO gehört zum Portfolio von Warner Bros. Discovery

Mit dem Rückzug von Netflix ist der Weg für eine Fusion von Paramount und Warner Bros. weitgehend frei, auch wenn die Zustimmung von Wettbewerbsbehörden in den USA und Europa noch aussteht.

Für Netflix bedeutet der Schritt eine Rückkehr zur bisherigen Strategie. Das Unternehmen will weiterhin hohe Summen in eigene Filme und Serien investieren und das Wachstum aus eigener Kraft vorantreiben.