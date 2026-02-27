Xcode 26.3 mit Claude und Codex landet im Mac App Store

Apple hat die Entwicklungsumgebung Xcode 26.3 offiziell im Mac App Store veröffentlicht und damit die bereits angekündigte Unterstützung für sogenannte Coding Agents breit ausgerollt. Nachdem die neue Version zunächst als Vorabfassung für Entwickler verfügbar war, steht sie nun regulär zum Download bereit.

Im Mittelpunkt steht das Konzept des Agentic Coding, das Apple bereits zur Ankündigung von Xcode 26.3 vorgestellt hatte. Externe KI-Systeme wie Claude von Anthropic und Codex von OpenAI lassen sich direkt in die Entwicklungsumgebung einbinden. Ziel ist es, wiederkehrende und komplexe Aufgaben teilweise automatisiert ausführen zu lassen, während Entwickler die Kontrolle behalten.

KI übernimmt Projektaufgaben

Apple selbst demonstriert der Einsatz der neuen Werkzeuge auf YouTube anhand einer Beispiel-App, die um eine Wetteranzeige ergänzt werden soll. Nach einer kurzen Anweisung analysiert der angebundene Agent zunächst die Projektstruktur. Er durchsucht Dateien, prüft Abhängigkeiten und greift auf die integrierte Dokumentation von Xcode zu, um passende Programmierschnittstellen zu verwenden.

Anschließend ergänzt er erforderliche Berechtigungen, legt neue Klassen an und erstellt die Benutzeroberfläche. Der Agent kann anschließend auch den sogenanntenBuild-Vorgang selbstständig anstoßen, auftretende Fehler beheben und wiederholen.

Apple betont, dass Modelle nicht fehlerfrei arbeiten. Durch den direkten Zugriff auf Build Protokolle und Fehlermeldungen kann der Agent Korrekturen jedoch eigenständig vornehmen. Am Ende erhält der Entwickler eine Zusammenfassung aller Änderungen und kann den generierten Code prüfen und anpassen.

Offener Standard für weitere Werkzeuge

Technische Grundlage ist das Model Context Protocol. Über diesen offenen Standard stellt Xcode ausgewählte Funktionen bereit, sodass neben Claude und Codex auch andere kompatible Werkzeuge angebunden werden können. Apple spricht von einer engen Verzahnung zwischen Entwicklungsumgebung und KI-System, bei der Token-Nutzung und Werkzeugaufrufe optimiert wurden.

Bereits mit Xcode 26 hatte Apple KI-Funktionen zum Schreiben und Bearbeiten von Swift Code eingeführt. Mit Version 26.3 erweitert das Unternehmen diesen Ansatz deutlich. Die Freigabe im Mac App Store markiert nun den Übergang vom Testbetrieb in den regulären Einsatz.