Mac-Fotoeditor Luminar 4: Vollversion zum Gratis-Download

Die Applikation kann Farb- und Tonwertkorrekturen vornehmen, Hintergründe freistellen, Motive zuschneiden und transformieren und bietet etliche Werkzeuge für Profis an, die auf Basis von Machine-Learning arbeiten und Features wie etwa den „AI Skin Enhancer“ oder den „Portrait Enhancer“ zur Verfügung stellen. Am besten probiert ihr die Tauglichkeit von Luminar 4 für eure Zwecke selbst aus.

Aktuell lässt sich die Mac-Applikation im Rahmen einer Heft-Aktion kostenlos mitnehmen. Das Hobby-Magazin DigitalPhoto bietet die App in seiner neuesten Ausgabe 03/2022 im Rahmen einer Kooperation mit Skylum zum Gratis-Download an. Wie genau ihr an den 25 Megabyte großen Installer von Luminar 4 und eine zugehörige Gratis-Seriennummer kommt, könnt ihr direkt auf der entsprechenden Heftseite nachlesen .

