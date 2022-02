Die bessere Dropbox-App: Schlanke Maestral-Anwendung aktualisiert

Zur Stunde verteilt der Auto-Update von Maestral das bereits am letzten Donnerstag ausgegebene Update auf Version 1.5.3. Die Aktualisierung startet Maestral nun ohne das Dock-Icon einzublenden, verbessert die Darstellung der Desktop-Benachrichtigungen und führt ein neues Handling von Symlinks ein, das den Dropbox-Vorgaben entspricht: Der Upload von Symlinks wird nicht mehr unterstützt. Zudem behebt die 17 Megabyte kleine Aktualisierung mehrere Fehler, die sich in diesem Changelog nachlesen lassen.

Zum einen verzichtet Maestral komplett auf den Business-Ballast der Dropbox in letzter Zeit immer mehr aufgebläht hat und die Dateiablage am liebsten komplett zu einer Produktiv-Umgebung für Teams umbauen möchte. Maestral hingegen konzentriert sich ausschließlich auf die Datei-Synchronisation und setzt diese so um, dass die Mac-App bislang nicht negativ als Ressourcenfresser aufgefallen ist.

