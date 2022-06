Mac-Entwickler-Studie: 26 Prozent setzen bereits auf Software-Abos

Die gesamte Studie und mehrere Übersichts-Grafiken zu den Ergebnissen warten in diesem Blogeintrag von Setapp auf euch. Setapp selbst bietet eine Software-Flatrate für zahlreiche ausgewählte Mac-Applikationen an. Nutzer dieser bekommen gegen die monatliche Zahlung von $9,99 den Zugriff auf diesen Katalog mehr und weniger bekannter Desktop-Anwendungen.

Interessant dabei sind unter anderem die Zahlen zur Monetarisierung aktueller Software Angebote. So haben 26 Prozent der befragten Entwickler angegeben, bereits auf kostenpflichtige Software-Abonnements zu setzen, 23 Prozent haben dies noch nicht und wollen dies auch in Zukunft nicht. Gut 40 Prozent sind sich unsicher, ob sie zukünftig auf ein Software-Abo setzen sollten. 11 Prozent haben sich bereits am Angebot eines Abos versucht, sind davon aber wieder abgekommen.

Insert

You are going to send email to