Schon 2023? Ein MacBook Air mit 15 und ein iPad Pro mit 14,1 Zoll

Laut Young, der in den zurückliegenden Jahren mit neun von zehn Voraussagen in Schwarze getroffen hat, darf das große 14,1-Zoll-iPad ab Anfang 2023 erwartet werden.

Zu den Spekulationen um neue Gerätegrößen in der MacBook-Familie gesellt sich ein vager Hinweis des Display-Analysten Ross Young hinzu. Dieser will erfahren haben, dass Apple ein iPad Pro mit einem stattlichen 14,1-Zoll-Touchscreen entwickelt und damit die bislang größten iPads überhaupt abliefern könnte.

Zudem soll Apple erneut an einem 12-Zoll-MacBook arbeiten und damit noch mal versuchen, was mit dem 2015 vorgestelltem 12-Zoll-MacBook scheiterte . Ein kleines Modell im aktuellen Lineup zu etablieren.

Wenn es jedoch darum geht, was in Sachen Hardware auf dem Programm steht, gibt sich Apple gewohnt wortkarg. Ab kommenden Monat wird das neue MacBook Air und das ausschließlich in seinem Inneren überarbeitete MacBook Pro mit 13 Zoll bestellbar sein. Wie es dann jedoch weitergeht ist erst mal unklar.

