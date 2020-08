Mac-Diagramm-Editior „Diagrams“ über Setapp und als Trial-Version erhältlich

Die Entwickler der Mac-App Diagrams haben auf die im Anschluss an die Vorstellung ihrer App aufgekommene Kritik reagiert und ihr Vertriebsmodell entsprechend angepasst. Wie von vielen Nutzern gefordert, lässt sich die Anwendung mittlerweile kostenlos testen. Zudem kann man den Flussdiagramm-Editor für Mac jetzt auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp laden und verwenden.

Mit Diagrams wirbt das in Dresden ansäßige Entwicklerstudio Sherpa um Nutzer, die einen intuitiven und aufgeräumten Diagramm-Editor für den Mac suchen. Zweieinhalb Jahre habe man an der App gearbeitet, bevor diese im Februar zum Preis von 21,99 Euro in den Mac App Store eingestellt wurde.

Die initiale Kritik von interessierten Mac-Nutzern lässt sich allerdings durchaus nachvollziehen. Mit Blick auf den vergleichsweise hohen Preis scheint eine Möglichkeit zum kostenlosen Test unabdingbar. Kaum jemand wird das Risiko eingehen, 22 Euro für eine App hinzulegen, die am Ende seine Erwartungen nicht erfüllt. Umso mehr, da es in diesem Bereich mit Angeboten wie draw.io auch leistungsstarke kostenlose Alternativen gibt.

Mithilfe von Diagrams sollen Mac-Nutzer ihre Pläne und Gedanken schnell und einfach in Form von übersichtlichen Diagrammen „zu Papier“ bringen können. Den Entwicklern zufolge werden dabei unterschiedlichste Anwendergruppen berücksichtigt, so könne ihre App für Projektmanager und Architekten ebenso nützlich sein wie für Software-Entwickler und Studenten.

Mit der mittlerweile auf der Webseite zur App angebotenen Trial-Version habt ihr jetzt die Möglichkeit, Diagrams sieben Tage lang unverbindlich zu testen. Noch besser dran sind Abonnenten der Software-Flatrate Setapp. Diese können nun die Vollversion von Diagrams im Rahmen ihres Abos ohne zusätzliche Kosten laden. Falls ihr Setapp nicht kennt: Wir haben das Angebot vor einiger Zeit schon ausführlich vorgestellt.