Mac-Apps: Shapr3D als Beta, NetNewsWire 6 als Vorabversion

Shapr3D als Beta

Auf dem iPad gehört die Shapr3D-Applikation bereits zu einer der beliebtesten 3D-Anwendungen und gestattet hier schon seit geraumer Zeit die Vorbereitung neuer Projekte für den 3D-Drucker von der gemütlichen Couch aus.

Inzwischen steht auch das Mac-Pendant in den Startlöchern und lässt sich seit wenigen Tagen von der Sonderseite „Shapr3D for macOS beta“ aus dem Netz laden.

Der 480MB große Download nimmt nach der Installation knapp 800MB Festplattenplatz in Anspruch und führt euch nach dem ersten Start durch ein zehnteiliges Tutorial, das euch die Werkzeuge und Möglichkeiten der 3D-Arbeitsumgebung erklärt.

Wie schon die iPad-Applikation setzt auch der Mac-Download auf ein Abo-Modell, das entweder $25 pro Monat oder $240 jährlich für den Vollzugriff auf die Shapr3D-Applikation veranschlagt.

Während in der kostenlosen Basisversion nur zwei Designs gleichzeitig bearbeitet werden können und der Export auf SLT-Dateien mit geringer Qualität beschränkt ist, gestattet die Pro-Version das Anlegen beliebig vieler Projekte und kann diese auch von professionellen CAD-Lösungen importieren bzw. an diese übergeben.

NetNewsWire als V6

Auch der beliebte RSS-Reader NetNewsWire bietet aktuell eine Vorabversion zum Test an. Nutzer können sich bei Interesse jetzt die erste Beta von NetNewsWire 6.0 aus dem Netz laden und so der ersten für macOS Big Sur optimierten Ausgabe des Feed-Readers einen Testlauf gewähren.

In der neuen Entwickler-Version ist NetNewsWire erstmals sandboxed, bietet die Synchronisation per iCloud an und gleicht sich mit BazQux, Inoreader, NewsBlur, The Old Reader und FreshRSS ab. Twitter- und Reddit-Feeds genießen eine besondere Unterstützung.

Nach Download und Installation von NetNewsWire 6 müsst ihr in den Einstellungen der App den Erhalt von Test-Builds aktivieren, damit diese sich automatisch auf den neusten Stand hält.