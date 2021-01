1080p-Webcam: PC-LM1E von Aukey heute mit 20 Euro Abzug

Zuletzt im Rahmen der sogenannte Black Friday Woche reduziert, bietet sich die 1080p-Webcam PC-LM1E des Zubehör-Anbieter Aukey heute noch mal deutlich günstiger als sonst an.

Auf den Sonderpreis von 28,99 Euro kommt man über die Kombination zwei laufender Aktionsangebote. Zum einen können Prime-Kunden einen 10-Euro-Coupon auf der Produktseite der Kamera aktivieren, zum anderen zieht der Gutscheincode 6OG9CFAA zusätzlich 10 Euro an der Amazon-Kasse ab.

Damit liegt Aukey-Kamera mit integrierten Mikrofonen 20 Euro unter der aktuellen Preisauszeichnung von 48,99 Euro.

Der Publikums-Liebling versteht sich auf eine Auflösung von 1920px x 1080px, besitzt ein integriertes Stereomikrofon und einen 65° weiten Sichtbereich. Mit einem 1,8 Meter langem USB-Kabel ausgestattet, lässt sich die Aukey-Kamera ohne zusätzliche Software-Installation am Mac einsetzen und sowohl an den Monitor klemmen als auch auf dem Tisch platzieren oder per Stativ-Gewinde arretieren.

Produkthinweis AUKEY Webcam 1080p Full HD mit Stereo-Mikrofon, Web-Kamera für Videochat und Aufnahme, kompatibel mit Windows, Mac und... 28,99 EUR 49,99 EUR

FaceTime am iMac: Die integrierte Kamera und Aukeys PC-LM1E