Mac-Apps für Frickler: Platypus und App Detective

Werkzeuge für die Analyse und Erstellung eigener Anwendungen müssen nicht immer brachial groß und umfangreich ausfallen, spielen diese doch auch unter Mac-Hobbyisten eine Rolle. Sie erleichtern den Blick hinter die technischen Grundlagen installierter Anwendungen oder helfen dabei, eigene Werkzeuge zu bauen, die sich in das System einfügen.

Platypus erstellt „echte“ Mac-Apps aus vorhandenen Scripten

Zwei aktuelle Entwicklungen richten sich an Anwender, die regelmäßig mit Scripten arbeiten und sich für Softwarearchitekturen interessieren.

Platypus erhält umfassende Aktualisierung

Platypus ermöglicht es, einfache Scripte in vollwertige Mac-Anwendungen zu verwandeln. Das Programm ergänzt Shell-, PHP-, Swift-, Python- oder Ruby-Scripte um fensterbasierte Oberflächen, native Fortschrittsanzeigen, Drag-and-Drop Unterstützung sowie weitere Funktionen für den Einsatz durch Endnutzer. Viele Administratoren nutzen diese Möglichkeit, um interne Hilfswerkzeuge ohne aufwendige Programmierung als „echte“ Mac-App bereitzustellen.

Die neue Version 5.5 bringt erstmals seit über drei Jahren wieder grundlegende Verbesserungen. Die Anwendung ist nun von Apple notarisiert und setzt macOS 11 oder neuer voraus. Fehler im Dialog zur Argumentenverwaltung wurden behoben, die Oberfläche unterstützt den systemweiten Dunkelmodus zuverlässiger und folgt nun durchgängig den aktuellen Vorgaben des Betriebssystems.

Zusätzlich stehen neue Parameter in der Kommandozeile bereit, mit denen sich eigene Binärdateien oder Interface-Dateien einbinden lassen. Dies vereinfacht automatisierte Installationen und Tests in Entwicklungsumgebungen. Zuletzt haben wir auf ifun.de 2017 über Platypus geschrieben. Die Dokumentation wartet hier auf euch.

App Detective untersucht technische Grundlagen

App Detective richtet sich an Nutzer und Entwickler, die nachvollziehen möchten, auf welchen Frameworks die von ihnen eingesetzten Mac-Applikationen basieren. Ein automatisierter Blick unter die Motorhauben der eigenen Apps.

Die Anwendung analysiert installierte Software und ordnet sie unterschiedlichen Technologiestapeln zu. Dazu zählen native Frameworks wie AppKit oder SwiftUI sowie zahlreiche plattformübergreifende Ansätze wie Electron, Qt, Java oder Flutter. Auch moderne Werkzeugketten wie Catalyst, Tauri oder React Native werden erkannt.

Die App stellt auf dieser Basis strukturierte Informationen bereit, die etwa bei der Bewertung von Kompatibilität, Ressourcenbedarf oder Entwicklungsaufwand hilfreich sein können. App Detective wird wie Platypus auch als quelloffene Freeware angeboten.