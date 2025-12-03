Neue Unterstützung beim Kochen
Cookidoo Assistant: Thermomix TM7 bekommt KI-Funktionen
Vorwerk führt mit dem Cookidoo-Assistant erstmals eine KI-gestützte Funktion in seine digitale, jährlich 60 Euro teure Rezeptplattform ein. Die Ergänzung richtet sich an Besitzer des 1.549 Euro teuren Thermomix TM7 und soll alltägliche Kochprozesse vereinfachen.
Laut Vorwerk verarbeitet der Assistent gesprochene und geschriebene Sprache und liefert darauf basierend konkrete Hilfestellungen. Er hilft bei der Rezeptauswahl, strukturiert Zutatenlisten und orientiert sich an vorhandenen Lebensmitteln. Dadurch verkürzen sich Suchzeiten, und der Assistent kann zu einem geordneten Kochablauf beitragen. Die Funktion soll außerdem dabei helfen, Lebensmittel gezielter einzusetzen.
Der Thermomix TM7 wurde als fortlaufend erweiterbare Plattform angelegt. Nach mehreren digitalen Aktualisierungen im Spätsommer folgt nun die erste KI-Funktion. Sie ergänzt das bestehende Angebot der Cookidoo Plattform, zu dem zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und eine umfangreiche Rezeptbibliothek gehören. Der KI-Ausbau soll die bekannten Elemente nicht verändern, sondern lediglich um eine zusätzliche Orientierungshilfe erweitern.
Einführung über Early-Access-Phase
Vorwerk startet den Rollout mit einer frühen Testphase für Thermomix Repräsentantinnen und Repräsentanten. Diese arbeiten eng mit Kundinnen und Kunden zusammen und kennen deren Kochgewohnheiten aus der täglichen Praxis. Ihr Feedback soll sicherstellen, dass der Cookidoo Assistant in reellen Anwendungssituationen funktioniert und sich gut in Produktvorführungen und Kochkurse integrieren lässt. Die Erfahrungen aus dieser Phase fließen in die Weiterentwicklung ein, bevor die Funktion für alle Nutzerinnen und Nutzer des TM7 bereitgestellt wird.
Deutschland ist der erste Markt, in dem die neue Funktion eingeführt wird. Weitere europäische Länder sollen schrittweise folgen. Vorwerk betont, dass die Testphase dazu dient, ein einheitliches und verlässliches Nutzungserlebnis sicherzustellen. Ziel sei es einen KI-Assistent anzubieten, der sich harmonisch in den Alltag einfügt und den Zugang zu den digitalen Angeboten des Thermomix vereinfacht.
Ich sehe nichts zu dem Assistenten, kein Beispiel Video keine Beispiel Anwendungsfälle.
Wofür war noch mal dieser Artikel gut?
So lange noch exklusiv unter den „Repräsentantinnen und Repräsentanten“ getestet wird, werden wir uns, was Screenshots und Co. angeht, wohl noch gedulden müssen. Der Hinweis, dass man jetzt anfängt zu testen und Deutschland als erster Markt am Start ist, dürfte Nutzer der Geräte aber durchaus interessieren.
Definitiv, danke dafür!
Dies verheimlicht Vorwerk seit anfangen. Zwar mit KI geworben, jedoch habe ich noch nicht wirklich ein Beispiel gesehen was das heißt. „Unterstützung bei Rezeptauswahl“, „Sprachsteuerung“ … ja gut ist da wirklich KI notwendig?
Ohne das Triggerwort KI sind Produkte heute praktisch unverkäuflich
Wieso immer der quatsch mit den Repräsentantinnen, wieso nicht einfach ganz normal opt-in? Bzw. ne public beta?
Oder Drückerkolone?
Weil es viele Vorteile bringt – frag den Assistenten Deiner Wahl. Zudem ist es eine Deutsche Entwicklung und Europäische Produktion! Würde mir hier ein wenig mehr Lokalpatriotismus wünschen… zwischen dem täglich angebotenen Chinakram.
weil sonst der Anstrich des exklusiven wegfällt?
Immerhin sind die Representer der Grund, warum das System des Vertriebs überhaupt funktioniert.
Viel Meinung bei wenig Ahnung? Die Funktionen und das Handling zu demonstrieren erfordert nun mal Expertise. Einfach das Gerät in eine Laden stellen mit Verkäufern die keine Ahnung haben und Zeit funktioniert nicht. Das Gerät ist so vielfältig da braucht man schon etwas Zeit und Erfahrung um es vernünftig zu präsentieren, gerade bei dem Preis.
Naja gut die Sender zu sortieren bei einem Fernseher ist auch aufwendig. Dennoch kann man die an jeder Ecke kaufen. Ich habe einen Thermomix. Brauche keine Person die mich vollquatscht. Hatte Glück hab eine gefunden, die hat mir es bestellt und mich in Ruhe gelassen. Dafür hat sie ordentlich Provision von mir kassiert…
Eine offene Plattform ohne Abo wäre toll
Die Platform selbst ist ja offen, das Abo braucht man nicht um den Thermomix zu verwenden. Es liefert einen Mehrwert der aber zum Schluss auch fast Pflicht ist.
Du zahlst doch auch für dein Smartphone, damit du unterwegs surfen kannst? Der Thermomix bietet so einen großen Mehrwert, das ich die 60€ fast gerne bezahle. Vergleichbare Apps wie zum Beispiel von Monsieur Cuisine sind dagegen echt schlecht.
Als jemand der es testet, es ist einfach wie GPT in der App. Sie sucht Rezepte raus und schlägt Alternativen vor. Das war’s bisher,..
So viel zum Thema Sprachsteuerung. Wäre für blinde Menschen gut gewesen.
Und übrigens ist der Artikel nicht ganz richtig so. Der Assistent hat nichts mit dem TM 7 zu tun. Nutzen können den alle Nutzer, egal welche TM Version, da er ja in Cookidoo in der App und nicht auf dem thermomix ist..
Das stimmt nicht. Du brauchst zwingend den TM 7 dafür!
Da hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe eben nochmal unsere interne Anleitung gelesen und man braucht keinen TM7 dazu, da die Funktion auf dem Handy und nicht dem Thermomix ausgeführt wird.
Könntest du mir einen Gefallen tun und testen, ob bei einer Eingabe „Rezepte ohne Zucker“ auch tatsächlich Rezepte kommen die ohne Zucker auskommen? Die filterfunktion versagt dabei komplett. Vielen Dank!
Hab es getestet und das war die Antwort:
„Klar, ich suche dir ein paar leckere Rezepte zum Backen ohne Zucker raus.
Ich habe leider keine Rezepte gefunden, bei denen komplett auf Zucker verzichtet wird. Allerdings habe ich ein paar Rezepte gefunden, bei denen der Zucker stark reduziert wurde oder alternative Süßungsmittel verwendet werden. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.“
LOL – Rezepte ohne Zucker kommen Vorwerk nicht ins Home…
Ich drücke bei 3/4 der Rezepte, wenn Zucker verlangt, einfach auf weiter: funktioniert prima
Danke dir. Dann liegt es vielleicht gar nicht am Filter, sondern an der Auswahl :D
Werd es mal so probieren, danke. Gut zu wissen
Mir wäre ein größerer Topf einfach lieber. Für fünf Personen ist der Topf leider doch etwas klein.
Heißt ja nicht, dass der noch kommt. Seit doch einfach mal zufrieden, wenn Funktionen hinzugefügt werden. Immer diese Rumnölerei ist ätzend.
Zwei Töpfe sind gefüllt nur halb so schwer, wie ein doppelt so großer! ;-)
Hätte ich auch gern :D
Es gibt doch den friend für mehr Kapazitäten?
Der TM7 ist als Plattform designt, es wird also noch viel Zubehör kommen. Theoretisch passt da locker ein 5l Topf drauf.
„Mama, das schmeckt, als hätte die KI heute gekocht“ ;-)
Kindchen, Koch doch selber wenn es dir nicht passt!
Es gab Beta Versionen im rahmen einer Studie.
Manche brauchen zum Kochen künstliche Intelligenz, anderen genügt Koch Intelligenz ;-)
Kochtopf mit Mixer und nem Abo für >1500€ Taler. Und Display nicht vergessen. Vortrefflich.
und?
Gibt Leute, die kaufen Bratpfannen im Discounter, mit denen man Flugzeuge einwinken, aber nicht braten kann… diese Leute sind doch mindestens genauso kritisch zu betrachten.
Wenn sich die Leute mit der größten Zeitverschwendung des Lebens (arbeiten) ihre Freizeit mit nem Kochautomaten schön machen um ihre Zeitverschwendung (arbeiten) zu rechtfertigen… dann ist das doch ok?
Lange gedauert bis zu so einem Kommentar! Niemand zwingt dich das Gerät zu kaufen….Also geh weiter nörgeln….aber wonders.
Nicht jeder muss so ein Gerät toll finden und das müssen auch Hardcore Fans von Vorwerk aushalten.
Ja, ist teuer. Gibt aber nichts besseres für den Preis. Mir würden da noch ähnliche Geräte einfallen, aber diese kosten das 3-4fache. Grüße von einem Profi-Koch.
Ein Scherzkeks! Wenn du in einem Apple Forum unterwegs bist, gehe ich davon aus, dass du ein iPhone nutzt. Am besten noch das pro Max. Da zahlst du auch 1500 € und monatlich für deinen Internetzugang. Der Thermomix ist ein Küchenhelfer, praktisch der Sternekoch in der Küche. Wir kochen jeden Tag damit. Der Mehrwert ist deutlich höher als bei einem iPhone. Das iPhone kann nicht kochen und ohne Essen sterben wir. Natürlich kann man auch bei Mces essen.
Danke für die Info. Bin gespannt.
Der TM7 ist unser erster Thermomix. War nie der große Koch. Aber inzwischen mache ich super viel mit dem Ding. Frau und Family freuts. Ich hab Spaß und bin gespannt was da so kommt.
Rezepte auf Basis der letzten Reste im Kühlschrank könnten tatsächlich etwas raffinierter sein.
Freu mich drauf.
Alle mit einem Thermomix, die ich kenne, haben das Gerät nach ein paar Monaten kaum noch benutzt.
Alle die ich kenne (mit nem Thermomix) , benutzen den nach ein paar Monaten immer häufiger…
dann können alle, die du kennst, vermutlich nicht kochen, @Funkhelm.
Convenience-Gerichte aufwärmen ist übrigens auch nicht kochen, nur mal so am Rande.
Selbst Sterneköche nutzen TMs, teils sogar intensiv. Kann also gar nicht so doof sein, solch ein Gerät.
Und meine Frau, die schon ohne TM gerne und sehr gut kochen kann, holt aus dem Ding kulinarische Werke heraus, da leckst du dir die Finger nach.
Diese blöden Sprüche „alle die ich kenne…“ wirken wie von 7-Jährigen.
Werd‘ erwachsen!
Das ist Quatsch! Das sind wohl absolute McDonald’s Fans? Selbst unser Monsieur Cuisine lief eins bis zweimal die Woche. Der Thermomix seit er da ist jeden Tag. Wenn man Maggi fix gewöhnt ist, kann es sein, dass einem natürlich das natürliche Essen nicht schmeckt. Geschmäcker sind halt verschieden.
Dito. Ich koche seit Monaten jede Woche mehrmals mit dem TM7 und bin begeistert. Vorhandene Zutaten eingeben können und dann passende Rezepte zu erhalten wäre mein Hauptwunsch. Bis dahin suche ich halbwegs passende Rezepte und lasse einfach Zutaten weg. Klappt in der Regel auch sehr gut.
Irgendwann stellt man in seinen vier Wänden eine Frage und die Geräte fangen an sich darum zu streiten, wer von ihnen diese beantworten darf. Besser wäre doch eine zentrale KI im Haus, an die sich alte Geräte dran hängen können. Sonst hat man irgendwann, statt einem zentralen KI Mitbewohner, 100 KI Kobolde im Haus …
Es gibt bereits jetzt ein Problem mit Siri nur auf den Apple Geräten: ruft man „Hey Siri stelle einen Timer auf 10 Minuten“ für die Nudeln ist es willkürlich ob der HomePod in der Küche, im Wohnzimmer, oder iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch den Befehl entgegennimmt und den Timer startet (oder das AppleTV mitteilt das es das nicht kann).
Fragt man dann wie lange der Timer noch läuft und es reagiert per Zufall ein anderes Gerät als vorher ist kein Timer bekannt.
Statt einer Siri hat man also nur bei Applegeräten schon mehrere, die unterschiedlich dumm ist
Du hast vollkommen recht. Manchmal klappt es aber auch erstaunlich gut und dann sagt zb. der Wohnzimmer HomePod, dass der in der Küche noch XY Minuten auf dem Timer hat. Das muss aber dringend zuverlässiger laufen.
Deshalb quatsche ich einfach nicht mit einem Stück Hardware!
Kobolde verkauft Vorwerk ja auch (noch). ;-).
Nein es ist keine Bubble
Auch KI „Kochassistent im Thermomix“
Wenn du keinen Thermomix hast, hast du keinen Thermomix…